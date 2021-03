Doğru kalori = ideal kilo

Hedefinizdeki kiloya ulaşmak ve kilonuzu korumak için öncelikle kaç kaloriye ihtiyacınızın olduğunu belirleyin. Bir beslenme uzmanıyla birlikte yaşam koşullarınızı ve beslenme alışkanlıklarınızı değerlendirebilirsiniz

Kilo vermek için hangi yaşta olduğunuz değil, o yaşta vücudunuzun nasıl çalıştığını bilmeniz önemli. Tabii bir de yaşınız için ideal kiloya ulaşmanın yolu doğru kalori alımı. Uzmanlara göre özellikle kadınlar 1970'li yıllara göre yüzde 20 daha fazla kalori alıyor. Bu oran az gibi görünse de kadınların ortalama yüzde 19'u düzenli olarak egzersiz yapıyor. Bu da demek oluyor ki yüzde 81'lik kısım aldığı kaloriden çok daha azını yakıyor, yani kilo alıyor. 40'lı yaşlarındaki kadınların ortalama 25 kilo daha ağır olmasının temel nedeni de bu.



KALORİ İHTİYACINIZI ÖĞRENİN

Ortalama olarak fiziksel sorunlar 50'li yaşlarda ortaya çıkmaya başlar. 55 yaş üstü yetişkinlerin yaklaşık yüzde 80'i bu durumdan etkilenir. Diyabet gibi birçok kronik durum, kilo kaybına doğrudan müdahale edebilir. Diğer bazı hastalıklar da genellikle kilo almaya yol açabilecek ilaçlarla tedavi gerektirir. Eğer 50'li yaşlarınıza kadar sağlıklı bir yaşam tarzından uzak kaldıysanız yine de geç değil. Mevcut sağlık problemlerinizi kontrol altına almayı ve kilo vermeyi yine de başarabilirsiniz. Kronik bir rahatsızlığınız varsa kilo vermenize engel olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışın. Mutlaka egzersiz yapın ve çevrenizde size destek olan kişiler olduğundan emin olun. Hedefinizdeki kiloya ulaşmak ve kilonuzu korumak için kaç kaloriye ihtiyacınız olduğunu belirleyin. Bir beslenme uzmanıyla birlikte yaşam koşullarınızı ve beslenme alışkanlıklarınızı değerlendirerek sonuç alabilirsiniz. Ya da "Ben kendi kalorimi kendim sayarım" diyorsanız hedef kilonuzu egzersiz yapmıyorsanız 10, düzenli egzersiz yapıyorsanız 15 ile çarpın. (Vücut ağırlığının her bir kilogramı günde 10-15 kalori yakar.) Ortaya, vücudunuzun ihtiyacı olan günlük kalori miktarı çıkar. Size de yediklerinizin kalorisine dikkat etmek kalır.



SAĞLIKSIZ DİYETLER HASARA YOL AÇAR

GENÇLİĞİNİZDE vücudunuza verdiğiniz zararlar 60'lı yaşlardan itibaren gün yüzüne çıkmaya başlar. Bilinçsizce yapılan diyetler kilo vermeyi zorlaştıran metabolik hasarlara yol açar ve 65 yaş üstü kişilerin yarısı bundan kaynaklı problemlerle mücadele etmek zorunda kalır. Ayrıca bu yaşlarda uykuya dalmak zorlaşır; uyku eksikliği kilo vermeyi, fazla kilolar da iyi uykuyu olumsuz etkiler. 60'larınızda da egzersizden vazgeçmeyin. Fiziksel durumunuza uygun egzersizler yapın. Uykuya dalma rutininizin kötüye gittiğini düşünüyorsanız bir uzmana danışın. Sağlıklı beslenme ve kalori alımı bu yaşlarda da önemli. Örneğin meyve suyu yerine meyvenin kendisini tercih etmeniz daha az kalori almanızı sağlar. Yüksek yağlı yiyecekler (fındık, peynir vs.) tüketecekseniz öğün başına yalnız bir yüksek yağlı yiyecek seçin. Öğünlerinizin en az yarısını sebzelere ayırın. Pirinç, tahıl, fıstık ezmesi ve yağ gibi yüksek kalorili yiyecekleri ölçülü tutun. Atıştırmalıklarınızı meyvelerden seçin. Unutmayın, her yaşın bir güzelliği var. Eğer vücudunuza iyi bakarsanız her yaşta kendinizi iyi hissedersiniz.