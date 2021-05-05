Aşıdan sonra Covid-19’a yakalanma ihtimali var

İki doz aşı olduktan sonra Covid-19’a yakalanmak mümkün. Bunun bir nedeni, aşı olunmasına rağmen vücudun enfeksiyona karşı yeterince bağışıklık tepkisi oluşturamaması. İkinci ihtimal ise zamanla bağışıklığın azalması

Koronavirüs salgını başladığından bu yana virüse dair sorular bitmek tükenmek bilmiyor. Bunlardan biri de aşı olduktan sonra Covid-19'a yakalanma ihtimalinin olup olmadığı. Covid-19'dan korunmak için bireysel olarak alınabilecek önlemlerin yanında aşı olmak önemli. Ancak son zamanlarda ortaya çıkan bazı vakalar aşı olduktan sonra da Covid-19 ile enfekte olunabildiğini gösteriyor.



YAŞLILARDA ANTİKOR ZAYIF

İki doz aşı olduktan sonra Covid-19'a yakalanmak uzmanlara göre imkansız değil. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yayımladığı bir veriye göre, iki doz aşı olan 75 milyondan fazla kişinin yaklaşık 5.800'ü yine de Covid-19'a yakalandı. Uzmanlar, nadir de olsa bu tür vakaların görülmesini normal karşılıyor.

Çünkü mevcut aşılardan hiçbiri yüzde 100 koruma sağlamıyor.

Ayrıca aşının başarısından bağımsız olarak her zaman beklenmedik yönde ilerleyen enfeksiyonlarla da karşılaşmamız mümkün.

Uzmanlar aşıya rağmen Covid-19'a yakalanmanın bazı olasılıklarına dikkat çekiyor. Bu olasılıklardan ilki, aşı olunmasına rağmen vücudun enfeksiyona karşı yeterince bağışıklık tepkisi oluşturamama durumu. Yaşlılarda ve altta yatan herhangi bir kronik rahatsızlık nedeniyle bağışıklığı zayıf olanlarda görülme ihtimali daha olası. Hatta kayıtlara geçen vakaların yüzde 40'ından fazlası 60 yaş üstü kişiler.

Bunun nedeni olarak da aşıların klinik çalışmalarında bağışıklığı zayıf kişilerin kullanılmamış olması gösteriliyor. Yani aşı sağlıklı bir yetişkini yüzde 95 oranında korurken, bağışıklığı zayıf kişileri yüzde 50 veya daha az oranda koruyabiliyor. Ayrıca araştırmalara göre aşıların oluşturduğu antikorlar yaşlı insanlarda çok da güçlü değil.



İkinci ihtimal zamanla bağışıklığın azalması. Uzmanlara göre bu olasılık henüz gündemde değil, çünkü aşılama çalışmaları başladığından bu yana yeterince vakit geçmedi. Bir diğer olasılık da Covid-19 varyantları. Aşıların belirli suşlara karşı etkili olduğu kanıtlansa da özellikle bulaşıcılığı ile korkutan Güney Amerika varyantı ile ilgili sorular yanıt bulmuş değil.

Aşı olduktan sonra Covid-19'a yakalanmanın bir diğer açıklaması da aşıdan hemen önce veya sonra virüse maruz kalma durumu.

Son olarak aşı sihirli bir değnek değil ve her aşı olan Covid- 19'a bir daha yakalanmayacak diye bir kural yok. Koronavirüsün başka ne gibi sorunlar çıkaracağını bilmiyoruz. Bu yüzden maske-mesafe-hijyen kurallarına uymaya devam edin.