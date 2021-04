Yanlış kullanılırsa takviyeler de zararlı

Salgınla birlikte ilk akla gelen takviye vitaminlerin, Covid-19 üzerinde işe yarayıp yaramadığına dair çalışmalar yapıldı. Takviye vitaminler her ne kadar sağlıklı olsa da bazı tehlikeleri de içinde barındırıyor

Covid-19 salgınının deyim yerindeyse yeniden hortladığı bu günlerde takviye vitaminler yeniden çekici hale geldi. Pandeminin ilk günlerinden beri C ve D vitaminleri ile çinko ve melatonin hem korunma hem de hızlı iyileşme için öneriliyor. Doğru kullanıldığında bu vitaminler güvenlidir ve bağışıklığı destekler. Bu nedenle Covid-19 gibi yeni ve tedavisi olmayan bir hastalığa karşı önerilmesi de mantıklı.

Bugün Covid-19 tedavisinde neredeyse tüm dünyada deneme yanılma yöntemi geride kaldı. İyileşmeyi hızlandırmak için uygun ilaçlar, korunmak için aşılar var. Sahip olduklarımız bir yana, takviye vitamin kullanmanız virüse karşı sizi daha da güçlü kılabilir mi?

C vitamini, D vitamini, çinko ve melatonin pandeminin başından beri öneriliyor dedik. Bunlar diğerlerinden farklı olarak virüslere karşı işe yarama ihtimali en yüksek olan takviyeler. Nedenine gelirsek;

C vitamini, bağışıklığı destekleyen önemli bir antioksidan.

Çinko, viral enfeksiyonlara karşı koyan bağışıklık hücresi işlevini geliştirebilen ve virüslerin çoğalma yeteneğini azaltabilen antiviral aktiviteye sahip.

C vitamini ve çinkonun birlikte kullanılması bazı çalışmalardan elde edilen kanıtlara göre, soğuk algınlığı belirtilerinin süresini ve şiddetini sınırlayabiliyor.

D vitamini ve melatoninin bağışıklık fonksiyonu üzerinde olumlu etkileri olabileceğine dair kanıtlar var, ancak belirgin bir antiviral etki kanıtlanmış değil. Salgınla birlikte ilk akla gelen takviyelerin, Covid-19 üzerinde işe yarayıp yaramadığına dair çalışmalar da yapıldı. Araştırmacılar, takviyeleri tek tek veya birleşik olarak alan kişilerin, herhangi bir takviye almayan benzer hastalara kıyasla belirtilerinde herhangi bir düzelme veya daha hızlı bir iyileşme olmadığını buldular. Yani elde edilen sonuçlar takviyeleri birer yıldız yapmıyor ancak genel faydaları itibariyle düşünüldüğünde neden kullanmayasınız…



YAN ETKİLERİ VAR

Takviyeler her ne kadar sağlıklı olsa da bazı tehlikeleri de barındırıyor. Alerjik reaksiyonlar, diğer ilaçlarla oluşabilecek etkileşimler ve fazla doz kaynaklı olumsuzluklar takviye vitamin kullanırken karşılaşabileceğiniz yan etkiler arasında. Mesela gereğinden fazla kullanılan C vitamini ishale veya mide rahatsızlığına neden olabilir. Ayrıca, yüksek dozda C vitamini takviyesinin kan sulandırıcı veya kolesterol düşürücü ilaçların etkinliklerini sabote edebileceğine dair endişeler de var. Yüksek dozda D vitamini kullanımı da yine mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Hatta böbrek hasarı ve pankreatit gibi ciddi belirtilere yol açabilir ve hayati tehlike oluşturabilir. Beslenme yetersizliği olan kişilerin özellikle takviye kullanması gerekiyor. Bu kişilerde çinko ve D vitamini eksikliği sıkça görülür ve zayıf bağışıklık fonksiyonuna katkıda bulunabilir. Bu nedenle, COVID-19'lu kişilerde takviye kullanımını iyileştirmeyle ilişkilendiren belirli kanıtlar olmasa bile, bu takviyeler, eksiklikten şüphelenilen veya onaylanan kişiler için uygun olabilir. Elbette kullanmaya başlamadan ya da herhangi bir olumsuz etkiyle karşılaştığınızda doktorunuza danışmanızda fayda var.