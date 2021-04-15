Sahura mutlaka kalkın

Uykunuzun bölünmemesi için sahura kalkmıyorsanız bir kez daha düşünün. Gün içinde ihtiyacınız olan enerjiyi sadece iftarda yediklerinizle karşılamanız biraz zor

Doğru ve yeterli beslenme Ramazan ayında daha da önemli. 11 ay boyunca devam eden yeme düzenini aniden değiştirmek vücudu strese sokabilir. İftar ve sahur arasında yenilen yanlış yiyecekler ve yaklaşık 16 saat süren açlık, gün içinde halsizlik, yorgunluk ve hatta kabızlığın temel nedeni. Oruç tutulan sürede hem enerjinizi hem de sağlığınızı korumak için dikkat etmeniz gereken önemli noktalar var.



TATLIDAN UZAK DURUN

Gün içinde daha aktif olmak ve açlık hissetmemek için mutlaka sahura kalkın ve yumurta, peynir gibi proteinler, çiğ badem, ceviz, fındık gibi magnezyum kaynakları, yine çiğ sebze ve yeşillik tüketmeye çalışın. Uyku düzeninize gelince de, ilk günler zorlansanız da vücut kısa sürede yeni düzene adapte olabiliyor.







Vücudun düzgün çalışabilmesi için gün boyunca bol su içmek oldukça önemli. Ramazan ayında ise su içmeden geçirilen 16 saati telafi etmek iftar ve sahur arasında bol su içmekten geçiyor. En az 8-10 bardak su içmeye çalışın. Çay ve kahve gibi kafeinli içecekleri de abartmayın.

* Uzun açlık süresinin ardından iftarda hızlı ve aşırı yemekten kaçının. Çorbanızı içtikten sonra diğer yemeğe geçmek için 15 dakika bekleyin. İftar sofranızda özellikle sebze ve protein mutlaka olsun. Kızartma, hamur, işlenmiş şarküteri ürünleri ve tatlılardan hem iftarda hem de sahurda uzak durun.

Egzersiz Ramazan ayında da önemli. Hafif iftar yemeğinizden 1 saat sonra yapacağınız orta tempolu bir egzersiz sindirim sisteminizi çalıştırır, enerjinizi artırır ve uykuya geçişinizi kolaylaştırır.

Yeterli sıvı tüketmek için;

Kısıtlı zamanda günlük ihtiyacı karşılayacak kadar su içmek herkes için kolay değil. Sizinle iftar ve sahur arasında yeterli sıvı tüketebilmek için bazı ipuçlarını paylaşmak istiyorum.

* Orucunuzu limonlu suyla açmayı deneyin. Limonlu ılık su içmek hem susuzluğu giderir, hem de sindirimi hızlandırır.







* Mineralli su için. İftar ve sahur arasındaki kısa sürede şekerli ve gazlı içecekler yerine mineralli su veya soda için. Hem fazla kaloriden kaçınmış, hem de vücudunuzdaki mevcut suyu korumuş olursunuz.

* Meyve suyu yerine kendinize aromalı su hazırlayın. Hem meyve suyu tadını alıp hem de sizi susatmayacak bir içeceğe ne dersiniz? O halde suyunuza salatalık, ananas, nane ve limon parçaları ekleyip doğal aromalı içecek hazırlayabilirsiniz.

* Su oranı yüksek sebze ve meyvelere ağırlık verin. Vücuda su sağlamak için sadece su içmek gerekmez. Birçok sebze ve meyve yüksek oranda su içerir. Hafif iftar yemeğinizin ardından karpuz, çilek, salatalık gibi besinleri tüketebilirsiniz.

* Su içmeyi hatırlamak için alarm kurun. Özellikle kısıtlı bir zamanda fazla su içmek zor gibi görünebilir. Su tüketimini artırmak için kendinize makul bir hedef belirleyin. Ayrıca iftar yemeğinden sonra zamanın nasıl geçtiğini anlayamadan uyku saatiniz gelebilir. Eğer böyle bir sorun yaşıyor ve yeterli su içemiyorsanız alarm kurmayı deneyin.