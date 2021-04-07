Arılardan gelen şıfa: Apiterapi

Sağlık alanında arı ürünlerinin kullanılması anlamına gelen apiterapi, kanserden romatizmaya kadar birçok hastalığa iyi geliyor. Arı ürünlerinin en popüleri olan propolis, olağanüstü bir değere sahip

Balın, çok eski çağlardan beri hem gıda hem de ilaç olarak kullanıldığından önceki yazılarımda bahsetmiştim. Ancak bal arılarının tek mucizesi bal değil. Polen, propolis, arı sütü, bal mumu ve hatta arı zehri tüm kültürlerde tıbbi amaçlar için kullanılmış ve kullanılmaya da devam ediyor. Arı ürünlerinin sağlık amaçlı kullanımına da apiterapi deniyor. Geleneksel tıpta kullanılan arı ürünlerinin, anti-enflamatuar, anti-bakteriyel, anti-fungal, anti-viral ve antioksidan etkileri günümüzde de geçerliliğini koruyor. Yapılan araştırmalar, doğal bal arısı ürünlerinin tümör hücresi büyümesini ve başka dokulara sıçramasını engellediğini ortaya koyuyor.



POLEN VÜCUDU GENÇLEŞTİRİYOR

Arı ürünlerinin en popüleri için çeşitli ve karmaşık bir kimyasal yapıya sahip olan propolis diyebiliriz. Propolisin çok çeşitli hastalıklar için olağanüstü bir değere sahip olduğunu da eklemek istiyorum. Arı poleni de en az propolis kadar popüler bir ürün. Kalorisi düşük olmasına rağmen antiviral, antibakteriyel ve kılcal damarları stabilize etme ve güçlendirmeye yardımcı olan proteinler, amino asitler, vitaminler, mineraller, enzimler, faydalı yağ asitleri, karbonhidratlar ve biyoflavonoidler bakımından zengin. Polenin vücudu gençleştirme, organları uyarma, canlılığı artırma ve iyileşme oranını hızlandırma özellikleri, onu sporcular arasında popüler bir noktada tutuyor. Apiterapide kullanılan arı ürünlerinden biri de balmumu. Arılar balmumu içinde yavrularını yetiştirir, bal ve polen depolar. Sağlık alanında ise özellikle cilt bakımı ürünlerinde kullanılır.



ARI ZEHRİ DİKKATLİ KULLANILMALI

Arıların ileride kraliçe olacak yavrularını beslemek için özel olarak ürettiği arı sütü insan sağlığı açısından da son derece faydalı. Yüksek yoğunlukta olan bu madde B5, B6 ve amino asitler içerir. Güçlü bir antioksidan olduğuna inanılır, doku büyümesini, kas ve hücre yenilenmesini destekler. Arı ekmeği olarak adlandırılan ürün ise işçi arı olması planlanan yavruların beslenmesi için üretilir. Arı kolonisi içinde arı ekmeği daha genel görünse de insan sağlığı açısından arı sütü kadar özel. Tüm esansiyel amino asitlerden, özellikle K vitamini, enzimler ve flavanoidler başta olmak üzere yüksek oranda vitamin içerir. Arı ekmeği, bal, bal mumu ve arıların sindirim enzimleriyle karıştırılmış polenlerden yapılır ve anemi tedavisinde yararlı olmasıyla bilinir. Ayrıca hepatit, uykusuzluk, stres, yetersiz hafıza, kolesterol ve sindirim sistemi bozukluklarında da kullanılır. Apiterapide arıların kendilerini diğer canlılara karşı korumak için geliştirdikleri savunma yöntemleri de kullanılıyor, yani zehirleri. Arı zehri, kronik iltihaplı hastalıkları olanlarda kullanılıyor. Ağrı kesici ve anti-enflamatuar etkileri denemelerde kanıtlanan arı zehrinin, MS için de faydalı etkilere sahip olabileceği düşünülüyor. Ancak kendinizi arılara sokturmadan önce bilmelisiniz ki, arı zehri bazı kişilerde alerjik reaksiyona neden olabilir.