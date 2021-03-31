Günde 10 dakika ayırıp beyninizi eğitin

Unutkanlık, birçoğumuzun yaşadığı bir sorun. Birinin adını hatırlamadığımız ya da alışverişten döndüğümüzde aldıklarımızın eksik olduğunu fark ettiğimiz olmuştur. Bu durum yaşla ilgili değil

Hafıza, bir isim hatırlamaya çalışmak ya da ekmeğinizin bittiğini bilmekten çok daha karmaşık şekilde çalışır. Mesela bir adresi hatırlamak beynin işlem hızına, odaklanma yeteneğine ve geliştirilebilen birçok farklı faktöre bağlı olarak değişir. Yaşlılıkta bile yeni beyin hücreleri üretilebilir ki bu da beyni daha güçlü hale getirmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Beyin işlevini onaran ve geliştiren daha az sayıda yöntem bulunur. Bu yöntemlerin neler olduğuna değineceğim ama mucize beklememeniz gerek. Beyin eğitimi de kilo verme çabası gibi sabır ve disiplin gerektiriyor.



Egzersiz yapın

Egzersiz yapmak hem beden hem de zihin sağlığının en yakın müttefikidir. Araştırmacılar egzersizin, daha fazla beyin hücresi geliştirilmesine, beyindeki bağlantı ve yolların sayısının artırılmasına ve daha fazla sinir büyüme faktörü oluşturulmasına yardımcı olabileceğine dair kanıtlara sahip. Yapılan bir çalışma, 60 yaş ve üstü yetişkinlerde egzersizin bellek performansını artırdığını gösterdi.



Yeni şeyler öğrenmeye açık olun

Yeni şeyler öğrenmekteki amaç beyni eğitmek, zorlamak değil. Yani ilginizi çekmediği halde bir enstrüman çalmaya çalışmak zaman kaybı olabilir. Bunun yerine sevdiğiniz aktivitelere yenilik ve çeşitlilik katın. Uzmanlara göre farklılık, beynin eskilerini harekete geçirmek yerine yeni yollar oluşturuyor.



Sosyalleşin

Geçtiğimiz bir yıl göz önüne alındığında pandeminin olumsuz sonuçlarından birinin zihinsel sağlık etkileri olacağını söyleyebiliriz. Kuşkusuz eve kapandığımız süreç en yalnız hissettiğimiz dönem oldu. Yalnızlık bilişsel gerileme riski getirmiyor ancak sosyalleşme beyne yeni şeyler öğretmenin bir yolu olduğu için önemli bir etken. 10 dakikalık basit bir sohbet bile beynin işlevlerini artırabiliyor.



Farkındalık kazanın

Araştırmalara göre, kısa süreli farkındalık meditasyonlarının bile anında faydaları olabiliyor. Yapılan bir çalışmada, katılımcılara sesli bir farkındalık meditasyonu dinletildi. Daha sonra bir görevde, kontrol grubuna kıyasla dikkatlerinde, doğruluğunda ve tepki sürelerinde artış görüldü. Katılımcıların elde ettikleri kazanımlarından bazılarının yıllar sonra da devam ettiği anlaşıldı.



Oyun oynayın

Beyin jimnastiği yapmak sıkıcı olmak zorunda değil. Oyun oynayarak hafızanızı güçlendirebilirsiniz. Ancak her oyunun faydalı olmadığını bilmeniz gerekiyor. Ayrıca farklı oyunların farklı hedefleri var. Bazı oyunlar düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla yavaş ve stratejikken, bazıları da tepkileri geliştirmek amacıyla hızlı. Biraz araştırmayla doğru tarzda oyunu bulabilir ve beyninizi eğitebilirsiniz.