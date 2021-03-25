Enerjinizi sömüren yedi alışkanlık

Gün içinde halsizlik ve yorgunluk hissediyorsanız geriye bakıp gününüzü değerlendirin. Belki de basit bir hata tüm enerjinizi sömürüyor olabilir

Gün içinde yorgun hissetmenin uykusuzluktan ve yeterince dinlenememekten kaynaklandığını düşünebilirsiniz. Hatta bu durumun bazı sağlık sorunlarının işareti olabileceğine önceki yazılarımda değinmiştim. Herhangi bir sağlık problemi yaşamıyor ve çok iyi uyuyor olsanız bile gün içinde halsizlik ve yorgunluk hissediyorsanız geriye bakıp gününüzü değerlendirin. Belki de tekrarladığınız basit bir hata tüm enerjinizi sömürüyor olabilir.

1 HABER TAKİBİ: Stresin enerji katili olduğu bir gerçek. Yapılan bir araştırma, haber bağımlısı denilebilecek kadar yoğun şekilde haberleri takip edenlerin halsiz hissetmeye daha yatkın olduğunu ortaya koydu.

2 OFİSTE ÖĞLE YEMEĞİ: Öğle yemeğini ofiste yiyenlerdenseniz, enerjinizi tazelemek için dışarı çıkmayı deneyin. Araştırmacılar, uygun bir öğle yemeği molası vermenin ve sadece 20 dakika dışarı çıkmanın egzersiz yapmaktan veya sosyalleşmek için zaman harcamaktan daha iyi bir enerji artışı sağladığını buldular.

3 YANLIŞ OTURUŞ: Doğru duruş şekilleri sadece beliniz ve boynunuz için değil beyniniz için de önemli. Çalışmalar, çökmüş oturmanın daha umutsuz, çaresiz, güçsüz ve olumsuz anılara yol açtığını gösteriyor.



4 DÜZ YAZI OKUMALARI: Kitap okuma alışkanlığınızın gün içindeki enerjinizi belirlediğini söylesem? Araştırmalar, günlük ve basit bir dille yazılan kitaplar yerine, edebi kurgu okuyanların daha fazla sinirsel aktiviteye sahip olduklarını ortaya çıkardı.

5 DAĞINIKLIK: Evinizin, ofisinizin hatta masanızın dağınık olması enerjinizi tüketebilir.

6 DENGESİZ MAGNEZYUM: Yüksek magnezyum içeriği sayesinde enerji veren yiyeceklerin az veya fazla tüketilmesi halsiz hissetmenize neden olabilir.

Muz, kabak çekirdeği, ton balığı ve yeşil fasulye gibi magnezyum zengini besinlerin az tüketilmesi; fiziksel ve zihinsel yorgunluğa, fazla tüketilmesi de kas gevşetici bir etkiye neden olabilir.

7 YANLIŞ KARBONHİDRAT: Özellikle sağlıklı beslenmeye çalışanlar ve diyet yapanlar düşük karbonhidratlı seçeneklere yöneliyor olsalar da enerji seviyesi için yanlış bir adım. Vücudun ve beynin yakıt için doğru türde karbonhidratlara ihtiyacı var.

Bir araştırmada, düşük karbonhidratlı yiyecekler tüketenlerin, karbonhidrat içeren sağlıklı yiyecekler tüketenlere göre daha fazla yorgunluk ve egzersiz için daha az motivasyona sahip olduğu tespit edildi.



AŞIK OLMAK ENERJİYİ DOĞAL OLARAK ARTIRIYOR

BIR araştırmaya göre; sadece sevgilinizi düşünmek ruh halinizi ve enerjinizi artırabilir. Araştırmacılar, hayal kurmanın, kortizol ve kan şekeri seviyesini artıran kimyasal bir reaksiyonu tetiklediğini keşfetti. Bu da bir enerji sarsıntısı ile sonuçlanıyor. İnsan aşık olduğunda vücutta, kötü strese karşı ortaya çıkan tepkiye benzer bir durum oluşur. Ancak bu kez endişe veya paniğin olmadığı bir enerji ortaya çıkar.