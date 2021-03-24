6 günde şekeri bırakabilirsiniz

Beyin sağlığınızı korumak için onu doğru beslemeniz önemli. Beynin ana besin kaynağı olan şeker fazla tüketildiğinde beyin işlevlerini bozuyor. Sağlıklı bir beyin için şekerden kurtulun

Bir yıldan fazladır Covid-19 ile mücadele ediyoruz. Bu mücadele sırasında yeni bir düzene ayak uydurmak zorunda kaldık. Rutinlerin aniden değişmesi nörolojik sorunları da beraberinde getiriyor. Unutkanlık, dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunları yani beyin sisi olarak adlandırılan durum pandemiyle birlikte eskisinden daha çok ortaya çıkıyor. Üstelik her yaş grubunda görülebiliyor. Kontrolü elinizde tutmak için beyninize egzersiz yaptırmalı ve geliştirmelisiniz. Beyin sağlığınızı korumak için beslenmeniz de önemli. Beynin ana besin kaynağının şeker olduğunu bildiğinizi düşünüyorum. Ancak fazla şeker tüketiyorsanız size kötü bir haberim var; beyin işlevleriniz bozuluyor. Aşırı şekerli yiyecekler tüketiyor ve bundan vazgeçemiyorsanız, beyninizin daha çok şekere ihtiyacı olduğunu düşündüğü kısır döngüye girmiş olabilirsiniz. Size tavsiyem hemen şu anda karar alın ve şeker tüketiminizi durdurun. Zor görünse de sadece 6 günde bunu yapabilirsiniz.



ATIŞTIRMALIKLARI ATIN

Atmanız gereken ilk adım, evinizdeki atıştırmalıklardan kurtulmak. Bu sayede gereksiz kalorilere de veda etmiş oluyorsunuz. İlk gününüzde yorgunluk hissedebilirsiniz. Sade bir kahve içebilir, yürüyüşe çıkabilir veya biraz kestirebilirsiniz. Kan şekerinizin düşük olması da olası. Kan şekerini sabitleyen protein alımı için kuruyemişler ve kuru meyvelere atıştırmalık dolabınızda yer verin. Şekeri bırakma kararınızın ikinci gününde kararınızın arkasında durun ve yemeden önce düşünün. Tat alma tomurcukları şekere özlem duymaya başladıysa içeceklerinize tarçın veya vanilya özü ekleyebilir, doğal olarak tatlı yiyeceklerden deneyebilirsiniz. Üçüncü güne geldiniz ve kararlı bir şekilde şeker tüketimini kontrol altında tutuyorsanız cesur olun. Bu noktada şekerli içecekleri de kendinize yasaklayın. Aromalı kahveler ve çaylar sandığınızdan daha fazla şeker içerir. Belki bir parça bitter çikolata günü kurtarmanıza yardımcı olur.



GİZLİ ŞEKERLERİ KEŞFEDİN

DÖRDÜNCÜ günde tatlı olmasa da şeker içeriği olan yiyecekleri keşfe çıkın. Yani gıdaların etiketlerini okuyun. Makarna sosları, hazır çorbalar ve ekmekler bile şeker içerebiliyor. Paketin içeriğine baktığınızda 'şeker' yazmıyor oluşu şeker içermediği anlamına da gelmiyor üstelik. Şekeri, früktoz, sukroz veya dekstroz gibi sonu 'oz' ile biten farklı kelimelerle arayın. Beşinci günde daha derinlerdeki şekeri düşünmeye başlayabilirsiniz. Un ve pirinç gibi rafine tahıllar da şeker içerir. Sabahları sade bir çayın yanında simit yediğinizde şeker tüketmiş olursunuz. Karbonhidratları tam tahıllı olanlar ile değiştirmeniz hem şekeri hem de kiloları hayatınızdan uzaklaştıracak. Altıncı gün zaferinizi kutlama günü. Şekeri hayatınızdan çıkardınız. Şimdi bir meyve alın ve aslında ne kadar tatlı olduğunu keşfedin.