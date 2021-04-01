Bal kalp krizi riskini azaltıyor

Yapılan araştırmalar, antioksidanlar bakımından zengin bir içeriğe sahip olan balın; kalp krizi, felç ve kanser riskini azaltığını gösteriyor

Bal, eski çağlardan beri hem gıda hem de ilaç olarak kullanılıyor. Günümüzde araştırmacılar ve uzmanlar özellikle öksürük ve boğaz ağrısı söz konusu olduğunda tam anlamıyla şifa olduğu konusunda hemfikir. İçeriğindeki faydalı bileşenler sayesinde birçok açıdan sağlıklı. Anti-enflamatuar, anti-bakteriyel ve antioksidan özellikleri ile bal, güçlü bir bağışıklık sisteminin ve sağlıklı kalmanın anahtarı. Bir bardak çayla veya limonlu ılık suyla, kahvaltıda ya da tatlılarda şeker yerine kullanarak tüketilebilir.



DİYABETİKLER DİKKATLİ TÜKETMELİ

Balda neredeyse hiç lif, yağ ve protein bulunmaz. Besin değeri olarak 1 yemek kaşığı balda ortalama 17 gram şeker ve 64 kalori bulunur. Balın türüne göre bazı vitamin ve mineralleri de az miktarda içerebiliyor. İyi bir balın en önemli özelliği; antioksidan içeriğidir. Bazı araştırmalara göre, kalp krizi, felç ve bazı kanser türleri riskinin azalmasıyla ilişkili. Ayrıca göz sağlığını da geliştirdiğine yönelik bazı sonuçlar elde edildi. Ancak diyabette durum biraz karışabiliyor. Bir yandan, tip 2 diyabetli kişilerde yaygın olan kalp hastalığı için çeşitli risk faktörlerini azaltabilir ama bazı araştırmalara göre ise, rafine şeker kadar olmasa da kan şekeri seviyelerini artırabilir. Bal, şeker hastaları için rafine şekerden biraz daha iyi olsa da, yine de dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Yüksek kan şekeri trigliseritleri kalp hastalığı için başka bir risk faktörü. Trigliserit seviyeleri, şeker ve rafine karbonhidrat içeriği yüksek bir beslenme tarzıyla artar. Birçok çalışma, özellikle şeker yerine bal kullanımı ve düzenli tüketimini, daha düşük trigliserit seviyeleri ile ilişkilendirdi. Örneğin, bal ve şekeri karşılaştırınca; bal grubunda yüzde 11 ila 19 arası daha düşük trigliserit seviyeleri bulundu.



YARA BAKIMINDA DA BALDAN FAYDALANABİLİRSİNİZ

BAL, yanık ve yara tedavisinde eski Mısır'dan beri kullanılıyor. Bal ve yara bakımı üzerine yapılan çalışmalarda, balın ameliyattan sonra enfekte olmuş kısmi kalınlıktaki yanıkları ve yaraları iyileştirmede etkili olduğu saptandı. Ayrıca, amputasyona (uzvun kesilmesi) yol açabilecek ciddi etkileri olan diyabetik ayak ülserleri için etkili bir tedavi. Yapılan bir çalışmada, bal yara tedavisinde kullanıldığında yüzde 44 başarı elde edildi. Dahası, sedef hastalığı ve herpes lezyonları dahil diğer cilt rahatsızlıklarının tedavisine de yardımcı olabileceğine dair bazı araştırmalar mevcut. Bal, şekere sağlıklı bir alternatif olsa da yine de şeker açısından zengin. Bu sebeple ölçülü ve dikkatli tüketilmeli. Bal, en çok da sağlıksız tatlandırıcıların yerine tüketildiğinde faydalı.