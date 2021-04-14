Oruç tutmak bağışıklığı güçlendirir

Oruç tutmanın sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi var. Araştırmalarda kanıtlanan en önemli etkisi ise bağışıklık sistemini güçlendirmesi. Ayrıca vücuttaki hücre hasarını azaltıyor, iltihap oluşumunu önlüyor ve kanser hücresi oluşumlarını yok ediyor

Covid-19'un gölgesinde bir Ramazan ayı daha geldi. Her gün işe gitmek, toplu taşıma kullanmak ve kalabalık ortamlara girmek zorunda olmak salgın sürecinde zaten stresli. Bir de oruç tutarken bunları yapmak size korkutucu gelebilir. Muhtemelen ilk günlerde yaşadığınız halsizlik ve yorgunluk nedeniyle vücudunuzun zayıf kaldığını ve hastalıklara daha açık hale geldiğini düşünüyorsunuz. Bu düşüncenin tamamen yanlış olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. İlk günlerde yaşanan olumsuz durumlar vücudun yeni düzene alışma süreci. Oruç tutmanın sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi var. En önemli ve araştırmalarla da kanıtlanan etkisi bağışıklık sistemini güçlendiriyor oluşu. Tabii bu demek değil ki hali hazırda sağlık problemleri yaşayanlar oruç tutabilir. Kronik bir hastalığınız varsa mutlaka doktorunuzdan onay alarak oruç tutun.







İLTİHAP OLUŞUMUNU YOK EDİYOR

Oruç tutmak;

* Kan şekerini düşürerek vücudun enerji kaynağı olarak glikoz yerine yağ hücrelerini kullanmasını sağlıyor. Vücudun enerji kaynağını değiştirmesi, vücut kimyasının da olumlu şekillerde değişmesini sağlıyor.

* Bağışıklık hücrelerinin kemik iliğine çekilmesini ve burada daha fazla güçlenmesini sağlıyor. Böylece hastalıklar daha kısa sürede ve daha kolay atlatılabiliyor.

* Bağırsak florası üzerinde olumlu bir etkiye sahip ve salmonella gibi zararlı mikroplara karşı faydalı bakterilerin büyümesini destekliyor.

* Vücuttaki hücre hasarını azaltıyor, iltihap oluşumunu önlüyor ve kanser hücresi oluşumlarını yok ediyor.

* Mevcut enerjinin sindirim yerine diğer sistemlerde kullanılmasına olanak sağlıyor. Bu da vücut için bir nevi enerji tasarrufu denebilir çünkü sindirim süreci için oldukça fazla enerji kullanması gerekir.



VÜCUDU İYİLEŞTİRİYOR

* Oruç, enfeksiyonları ve diğer istenmeyenleri yok etmek için beyaz kan hücrelerinin serbest kalmasını sağlıyor.

* Bağışıklığın düzenlenmesi sürecine daha fazla enerjinin odaklanmasını sağlıyor.

* Viral enfeksiyonları ve hücre içi parazitlerin çoğalmasını kısıtlayan otofaji süreçlerini tetikliyor.

* Sistemik lupus, iltihaplı romatizma, kalın bağırsak iltihabı ve Crohn hastalığı gibi otoimmün hastalıkların belirtilerinde iyileşmelere neden oluyor.

* Hücrelerin, dış kaynaklı ya da metabolik strese karşı içsel savunmalarını arttıran ve hasarlı molekülleri kaldıran veya onaran sistemlerini harekete geçiriyor.

* Ömrü uzatıyor.

* Obezite, insülin direnci, dislipidemi, hipertansiyon ve iltihabı iyileştiriyor.