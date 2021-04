Bulduğunuz her fırsatta yürüyün

Stresliyseniz, sadece yürümek kısa sürede kendinizi iyi hissettirebilir. Özellikle doğadaysanız çok şanslısınız. Hem farklı keşifler yapabilir, hem de inişli çıkışlı arazilerden geçerek kaslarınızı güçlendirebilirsiniz

Sağlıklı olmanın en temel kurallarından biri egzersiz, egzersizin en basit ve sade hali de yürüyüş yapmak. Kendinizi yenilemek, kafanızı boşaltmak ve huzur bulmak için yürüyüş yapmak gibisi yok. Eğer stresliyseniz ki yaşadığımız pandemi sürecinde hemen hemen herkes stres altında, sadece yürümek kısa sürede kendinizi iyi hissettirebilir. Özellikle doğada olmak gibi bir şansınız varsa, beyninizi istila eden kimyasallar sayesinde farkında bile olmadan meditasyon yapmış olursunuz. Hem fiziksel, hem de ruhsal sağlığınızı yürüyüşle koruyabilirsiniz. Yürüyüşün gücü sadece teoriden ibaret değil; yapılan araştırmalar ve çalışmalarla da kanıtlanmış durumda. Gün içinde ne kadar stresli olduğumuzun ya da ne kadar yorulduğumuzun farkına varamayız çoğu zaman. Kısacası kendimizi ve ihtiyaçlarımızı kontrol etmeyiz. Kısa da olsa yürüyüş yapmak bu noktada kendimize dönmemiz için fırsat sağlar. Hatta olaylara daha olumlu bakmaya yardımcı olacak bir enerjiyi serbest bırakır. Bir de yürüyüşü düzenli bir aktivite haline getirebilirseniz her geçen gün daha az stres yaşadığınızı fark edeceksiniz.



DIŞARIYI TERCİH EDİN

Yürümek için evdeki spor aletinizi de kullanabilirsiniz elbette. Ancak fırsatınız varsa dışarı çıkmayı tercih edin. Alet üzerinde yürümekle açık havada yürümek arasında tartışmasız büyük fark var. Tek gördüğünüz değişkenin ekrandaki kilometre olması bir süre sonra sıkıcı gelebilir. Açık havada yürümekse hem farklı keşifler yapmanıza hem de inişli çıkışlı sokak/arazi sayesinde kaslarınızın daha çok çalışmasına ve güçlenmesine yardımcı olur. Yürüyüşe çıktığınızda o anki yürüyüşünüzü bir konu ile bağdaştırmayı denemediyseniz öncelikle tavsiye ederim. Belki vücudunuzun neye ihtiyacı olduğunu düşüneceğiniz bir zaman dilimi ya da farklı yollar deneyebileceğiniz bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Buradaki amaç size özel, enerjik ve ilham dolu olmanızı sağlayacak bir niyet edinmek. Eğer bir niyet edinmekte güçlük çekiyorsanız müzik dinlemek de daha iyi yürümenize ve doğru nefes almanıza yardımcı olabilir. Adımlarınızı ve nefesinizi melodiyle eşleştirmek enerjinizi daha verimli kullanmanıza yardımcı olur.



FARKLI EGZERSİZLER YAPIN

Yürüyüşünüzü daha verimli hale getirmek için uygulayabileceğiniz yöntemlerden biri de dinlemek. Evet, etrafınızdaki sesleri dinleyerek, düşüncelerinizi ve duygularınızı ayarlayarak zaman içinde çevrenizin ve kendinizin daha fazla farkına varabilirsiniz. "Sadece yürüyüş yetmez, kuvvet egzersizi de yapmalıyım" diye düşünenlerdenseniz her iki egzersize de ayrı vakit ayırmanıza gerek yok. Yürüyüşünüze eşlik etmesi için ağırlıkları da yanınıza alabilirsiniz. Yürürken ağırlık taşımak biraz zorlayıcı olsa da kol sallamanızı geliştirmenize yardımcı olur ve böylece kollar ve bacaklar dengeli çalışır. Ayrıca yürüyüşünüzü diğer egzersiz türleriyle de birleştirebilirsiniz. Yürümeyi kendinize amaç edinin. Bulduğunuz her fırsatta yürüyün. Araç kullanmak yerine mümkün olan her yere yürüyerek gidin. Unutmayın, hareket demek sağlık demek.