Oruç tutarken kan şekeri düşmesine karşı doğru beslenin

Normal yeme düzeninden öğün atlamayı gerektiren bir düzene geçiş, kan şekerinin düşmesine neden olur. Gün içinde yeterince kalori tüketilmediğinde kişinin içsel eğilimlerinin yani mizacının bozulması mümkün

Oruç tutmak her ne kadar sağlıklı olsa da bazı olumsuz durumlarla karşılaşmanız da olası. Hızlı bir şekilde farklı bir yeme düzenine geçiş yapmak, vücut tarafından nasıl tolere edileceği bilinmeyen bir durum olabilir. Yorgunluk, halsizlik, sinirlilik hali, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi durumlar oruç tutarken sıkça karşılaşılan etkiler arasında yer alır. Ancak, mutlaka bu tür olumsuzlukları yaşayacaksınız diye bir kural yok. Oruç tutarken kendinizi iyi hissetmek sizin elinizde.



LİFLİ GIDALAR OLMAZSA OLMAZ

Normal yeme düzeninden öğün atlamayı gerektiren bir düzene geçiş kan şekerinin düşmesine neden olur. Bu da ruh halini ve enerji seviyesini etkiler. Daha önceki yazılarımda söylediğim gibi glikoz, beyin için ana enerji kaynağı. Gün içinde yeterince kalori tüketilmediğinde kişinin içsel eğilimlerinin yani mizacının bozulması mümkün. Yapılması gereken iftarda ve sahurda enerji seviyesindeki düşüşü önlemek için sağlıklı yağlar, protein ve lif bakımından zengin beslenmekten geçiyor. Izgara tavuk, somon, yağsız kırmızı et ve yumurta gibi protein kaynaklarına sofralarınızda yer verin. Hem protein hem de lif ihtiyacını karşılayacak kinoa, nohut ve mercimek gibi bitki bazlı proteinleri de unutmamak gerekiyor. Sağlıklı yağlar için de avokado ile çiğ fındık ve ceviz gibi kuruyemişleri iftardan sonra ara öğün olarak ya da sahurda tüketmenizi öneririm. İşi gereği evde iftar yapamayanlar için de hazır yemeklerden kaçınmaları gerektiğini söylemeliyim. Vücudun su ihtiyacını karşılamak normal zamanda da önemliyken oruç tuttuğunuz sürede daha da önemli hale geliyor. Bu nedenle iftar ve sahur arasında yeteri kadar su tüketmeye özen gösterin. Oruç tutarken baş dönmesi yaşıyorsanız bunun nedeni hipoglisemi yani çok düşük kan şekeri seviyesi olabilir. Kan şekerinin aşırı düşük olması hayati tehlikeye neden olabileceğinden bu tür belirtilerle karşılaşmanız durumunda mutlaka doktora danışmanızı öneririm.



COVİD-19'U CİDDIYE ALMA ZAMANI

MART ayının ortasından itibaren koronavirüs vakaları hızlı bir şekilde artmaya başladı. Nisan ayının ortasında günlük vaka sayıları 60 binleri geçti. Bugüne kadar 36 binden fazla kişiyi Covid-19 nedeniyle kaybettik. Salgın bir yıldan fazladır bizimle, korunmak için neler yapmamız gerektiğini biliyoruz ama yayılmayı durduramıyoruz. Aşılama çalışmaları başlamışken kısıtlamaların geri gelmesini pek beklemiyorduk. Hem dikkatsiz davranıp hem kısıtlamalardan şikayetçi olan bir kesimin bu durumda etkisi yok diyemeyiz. Onlara aşı karşıtları ve kararsız kalıp aşı olmaktan kaçınanları da eklemek gerekir. Covid-19 ciddiye alınmadığında hayatımızdan neleri götürebileceğini tekrar anlatmayacağım. Siz siz olun, sevdiklerinizden ve sağlığınızdan olmak istemiyorsanız yukarıdakiler gibi düşünenlerden olmayın.