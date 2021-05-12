Soğuk algınlığı yaşıyorsanız Covid-19 aşısı için acele etmeyin

Covid-19 aşısı yaptırmak için sıranız geldiğinde, bir an önce aşı olup koronavirüse yakalanma riskinden bir adım daha uzaklaşmak çok cazip bir seçenek. Ancak soğuk algınlığı ya da benzeri bir durum yaşıyorsanız aşı olmak için acele etmeyin

Bahar aylarıyla birlikte havaların bir ısınıp bir soğuması soğuk algınlığı yaşama olasılığını artırır. Mevsimsel alerjiler de bu duruma eşlik edebilir. Böyle bir durumda Covid-19 aşısı olunup olunamayacağı birçok kişinin merak ettiği bir durum. Bugüne kadar ülkemizde yaklaşık 10.5 milyon kişi 2. doz aşısını oldu. 14.5 milyondan fazla kişi de 2. dozu olmak için sırada. Aşılanan kişi sayısı ne kadar artarsa virüsü engellemeye o kadar yaklaşıyoruz. Ancak bu süreçte hesapta olmayan bazı engellerle de karşılaşılabiliyor. Mesela soğuk algınlığı veya benzeri bir viral hastalık…



ÖNCE TEST YAPTIRIN



Soğuk algınlığı veya benzeri hafif bir rahatsızlık yaşayanlar için Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin Covid- 19 aşısı olunmaması yönünde bir tavsiyesi yok. Ancak genel görüş orta veya şiddetli akut hastalık yaşayanların aşı olmayı ertelemesi yönünde. Öte yandan şu ana kadar yapılan çalışmalarda akut hastalıkların aşı etkinliğini azalttığı ya da aşının yan etkilerini artırdığına dair bir kanıt olmadığını da belirtmek gerekir. Tüm bunların yanında herhangi bir üst solunum yolu rahatsızlığı belirtiniz varsa soğuk algınlığı olarak düşündüğünüz hastalığın Covid-19 olma ihtimali olduğunu da unutmayın. Bugünlerde çok fazla soğuk algınlığı vakası görülmediği için öncelikle test yaptırmak doğru bir adım olur. Nitekim halihazırda Covid-19 ile enfekte olmuşsanız aşının bir faydasını görmezsiniz. Ayrıca aşı olmaya gittiğinizde başkalarına bulaştırma riskini de ortadan kaldırmış olursunuz. Aşı olmak için yaşadığınız soğuk algınlığı belirtilerinin evde kalarak düzelmesini beklemeniz sizin açınızdan da güvenli bir durum ortaya koyuyor.



ÖNCE İYİLEŞİN



Aşı sıranız gelmeden hemen önce Covid-19'a yakalandıysanız aşı olmak için önce iyileşmeyi beklemelisiniz. İzolasyon sürenizi tamamlayıp bütün belirtileriniz bittikten sonra tekrar randevu almanız öneriliyor. Eğer ilk dozu olduktan sonra virüse yakalanırsanız ki bağışıklığınız henüz yeterince güçlü olmadığı için bu mümkün, 2. dozu olmak için yine tamamen iyileşmeyi beklemelisiniz. Soğuk algınlığı benzeri belirtileriniz varsa aşı sıranızı kaçırmaktan endişe etmeyin. Şüphelerinizi doktorunuzla paylaşın. Doktorunuz aşıyı ertelemenizin sizin için doğru olduğuna karar verirse tekrar randevu almayı unutmayın.



COVİD-19 BELİRTİLERİ İLE AŞININ YAN ETKİLERİ ARASINDAKİ FARKLAR



■ Aşının yan etkileri genellikle enjeksiyon bölgesinde ağrı, bazı kas ağrı ve sancıları, ateş ve hafif baş ağrısı olarak ortaya çıkar. Bu durum çok uzun sürmez, 1-2 gün içinde geçer. Covid-19 belirtileri ise daha genel, ağır ve uzun süreli ağrıları beraberinde getirir.

■ Aşı, öksürük, nefes darlığı, tat veya koku kaybı gibi belirtilere neden olmaz. Bunlar tipik Covid-19 belirtileri olarak ortaya çıkar.

■ Aşıdan sonra hafif olsa da geçmeyen belirtileriniz varsa her ihtimale karşı test yaptırmanız, belirsizliği ortadan kaldırmanın en iyi yolu.