Aşılar çocuklarda da denenmeye başlandı

12-15 yaş arası 2 bin 260 ergen üzerinde yapılan Faz 3 denemesinin sonuçlarına göre aşılanan çocukların bağışıklık tepkisinin 16-25 yaş grubundan bile daha güçlü olduğu görüldü. Pfizer/BioNTech aşısı 12 yaş altı çocuklarda da test edilmeye başlandı

Yeni koronavirüse karşı aşı çalışmaları tüm dünyada hızla devam ediyor. Türkiye'de 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu Üyeleriyle başlayan, 14 Ocak'tan itibaren de oluşturulan takvime göre devam eden aşılama çalışmalarında şu ana kadar nüfusun yüzde 16'sının her iki doz aşısı yapıldı. Covid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın oluşması için nüfusun yüzde 70'inden fazlasının aşılanması gerekiyor. Bu sebeple ülkemizde yaz aylarında aşı çalışmalarına hız verilmesi ve bu orana ulaşılması planlanıyor. Aşılama çalışmaları bu yönde ilerlerken aşılarla ilgili hâlâ merak edilen çok soru var.







12 YAŞ ÜZERİNDEKİ ÇOCUKLAR

Ülkemizde 18 yaş üstü yetişkinler aşı takvimine dahil edildi. Ancak 18 yaş altı gençler ve çocukların aşı olup olamayacağı ya da hangi aşıları olabileceği özellikle anne-babaların en çok merak ettiği konular arasında. Amerika'da daha önce Pfizer/ BioNTech aşısının 16 yaş ve üzeri gençlerde kullanımına izin verilmişti. Mayıs ayından itibaren bu izin 12 yaş ve üstü ergenleri kapsayacak şekilde genişletildi. 12-15 yaş arası 2 bin 260 ergen üzerinde yapılan Faz 3 denemesinin sonuçları aşının kullanım izninin genişletilmesinde etkili oldu.

Klinik denemelerde yaşlı yetişkinler üzerinde koruyucu etki oluşturduğu görülen mRNA aşılarının araştırma dışı uygulamalarında da etkili olduğu ortaya kondu. Covid- 19 ve benzeri belirtiler nedeniyle hastaneye kaldırılan 65 yaş ve üzeri 417 hastayı inceleyen bir araştırma, tam aşılı kişilerin Covid-19 ile ilgili hastaneye yatış risklerinin yüzde 94 oranında azaldığını buldu.







KAFA KARIŞIKLIĞI

Daha önce en az bir kez Covid-19 ile enfekte olmuş kişiler de aşı olma konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Covid-19 ile birden fazla enfekte olunabileceği için daha önce geçirenler de aşı olmalı. Üstelik yeni araştırmalar daha önce hastalanmış kişilerin hastalanmayanlara göre aşıdan sonra daha hızlı ve daha fazla bağışıklık tepkisi ortaya koyduğunu gösterdi.