Hareketsizlik Covid-19 nedeniyle ölüm riskini artırıyor

Hareketsizlik; obezite, diyabet ve kalp hastalığı gibi birçok sağlık sorununa davetiye çıkarırken Covid- 19’a bağlı ölüm riskini de artırıyor. Yapılan araştırmalarda; hareketsiz yaşamı olan kişilerin hastaneye yatış, yoğun bakıma alınma ve ölüm riskinin, egzersiz yapanlardan daha yüksek olduğu görüldü

Sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biridir egzersiz, bunun aksini iddia eden birini bulamazsınız herhalde. Bilim, fiziksel olarak aktif olmanın daha iyi hissetmekten öte kalp hastalıkları, kanser ve bunama dahil birçok hastalığı önlediğini veya yavaşlattığını yüzlerce farklı araştırmayla ortaya koydu. Hatta egzersiz daha uzun yaşamın sırrı bile olabilir. Bu yüzden dünyaca kabul görmüş sağlık kuruluşları haftada en az 150 dakika fiziksel aktivite öneriyor. Bir araştırmaya göre; rutin fiziksel aktivite Covid- 19'a yakalanan kişilerin hastalanmasını önlemeye yardımcı olabiliyor.



EGZERSİZ YAPANLAR İNCELENDİ

Aşırı kilo, obezite, diyabet ve kalp hastalığı gibi fiziksel aktivite eksikliği ile ilişkili olan birçok sağlık sorunu, aynı zamanda daha ciddi hastalık ve Covid-19'dan ölüm riski ile de ilişkili. Son zamanlarda yapılan bazı çalışmalarda, fiziksel aktivite eksikliği risk faktörü olarak değerlendirildi. Araştırmaya dahil edilenlerin tamamı en az altı yıldır egzersiz durumları bilinen ve kayıt altında olanlar arasından seçildi. Verileri incelenen grup, düzenli olarak haftada 150 dakikadan fazla spor yapanlar, haftada 11-149 dakika arası spor yapanlar ve haftada 10 dakikadan az spor yapan yani aktif olmayanlar olarak üç kategoriye ayrıldı. Ayrıca hastaların yaşları, cinsiyetleri, ırkları, sigara kullanıp kullanmadıkları, obezite durumları, diyabet, yüksek tansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, böbrek hastalığı, herhangi bir nedenle bağışıklıklarının baskılanıp baskılanmadığı ve Covid-19 enfeksiyonu kapmadan önceki altı ay içinde hastaneye gidip gitmedikleri gibi kriterler de göz önüne alındı.



EGZERSİZ İÇİN SALONLARA GEREK YOK

ARAŞTIRMACILAR, Covid-19'u ağır geçirmeye neden olacak faktörlerin ortadan kalkması durumunda bile, hareketsiz olan kişilerin hastaneye yatış, yoğun bakıma alınma ve ölüm risklerinin, haftada en az 150 dakika aktif olanlara göre yüksek olduğunu buldu. Hatta haftada 10 dakikadan fazla aktif olanların da 150 dakikadan fazla aktif olanlar kadar olmasa da Covid-19 nedeniyle ölüm riskinin düşük olduğu görüldü. Bu çalışmayla bir kez daha fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam için olmazsa olmaz olduğu kanıtlandı. Egzersiz yapmak için spor salonuna ihtiyacınız yok. Aşı çalışmalarının hızlanması ve kısıtlamaların genişlemesiyle artık dışarıda daha çok vakit geçirebilirsiniz. Evinize toplu taşımayla dönüyorsanız birkaç durak önce inip yürüyebilir, iş yerinizde asansör yerine merdiven kullanabilir ve evinizde basit hareketler yaparak daha aktif olabilirsiniz.