Akdeniz diyeti beyin için de sağlıklı

Yapılan araştırmalar, yaşam tarzı değişiklikleriyle Alzheimer vakalarının üçte birinden fazlasının önlenebileceğini gösteriyor. Beyin sağlığında sebzeler, balıklar, meyveler, kuruyemişlerin ön planda olduğu Akdeniz diyeti önemli yer tutuyor

Beyin sağlığı genellikle yaşlandıkça gündeme gelir. Ancak bilişsel bozukluklar ortaya çıkmaya başladığında belirtileri tedavi etmek yerine daha erken zamanlarda da bazı önlemler alınabilir. Beyninizi daha esnek hale getirmek için 40'lı, 50'li yaşlarınızda ve sonrasında hayat tarzınızda dikkat edeceğiniz bazı noktalar sağlıklı yaşlanmanızı sağlar. Beyin sisi ve unutkanlık, menopoz öncesi kadınlarda normal bir durum gibi görünebilir. Ancak bunlar aslında beyinde östrojen değişikliklerinin meydana geldiğini kanıtlar. Bu durumda hormon tedavisi için uygun olup olmadığınızı doktorunuza danışabilirsiniz. Araştırmalar kadınlarda menopoz belirtileri olduğunda hormon tedavisi uygulanmasının Alzheimer geliştirme riskini azaltabileceğini gösteriyor. Menopozdan sonra uygulanan tedavi ise beynin östrojen yanıt sistemi zaten parçalanmış olduğundan fayda sağlamıyor. Sağlıklı beslenmek hem fiziken hem de ruhen sağlıklı yaşamın kilit noktası. Özellikle beyin sağlığında sebzeler, otlar, balıklar, meyveler, kuruyemişler, fasulye ve kepekli tahıllar yani Akdeniz diyeti önemli yer tutuyor. Yapılan bir araştırmada bu diyeti uygulayan 50 yaşındaki kadınların beyinlerinin, tipik bir diyet uygulayan aynı yaştaki kadınlardan beş yıl daha genç göründüğü tespit edildi. Yeterince lif almak da önemli. Lifli sebzeler, beynin ihtiyaç duyduğu glikozu almasını sağlar. Lif, kan şekerini stabilize eder ve bu da glikozun beyne ulaşmasını sağlar. En yüksek glikoz ve lif konsantrasyonuna sahip sebzeler arasında yeşil soğan, şalgam, havuç ve kırmızı pancar bulunur.



EGZERSİZ ÇOK ÖNEMLİ

Alzheimer söz konusu olduğunda herkes için en etkili önleyici egzersiz diyebiliriz. Özellikle kadınlar için çok daha önemli. Araştırmalar, 65 yaşından küçük kadınlarda fiziksel aktivitenin, hareketsiz olanlara kıyasla Alzheimer riskini yüzde 30 daha düşük tuttuğunu ve 65-70 yaş arası egzersiz yapan kadınlarda yüzde 20 risk azalması olduğunu gösteriyor. Beyni sağlıklı tutmak için iyi bir uyku da önemli. Araştırmalara göre kadınlar uykuya dalmakta ve kesintisiz uyumakta erkeklerden daha çok zorlanıyor. Bu yüzden daha önce de birçok defa söylediğim gibi uyku saatlerinizi düzenleyin, uykudan önce televizyon veya telefon gibi ekranlardan ve uykunuzu kaçıracak yiyecek-içeceklerden uzak durun ve gündüz uykularından kaçının.