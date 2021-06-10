Uyku beslenmeyi, beslenme uykuyu etkiliyor

Uyku eksikliği, daha fazla yememize ve daha az sağlıklı yiyecek seçimleri yapmamıza neden olabilir. Akdeniz diyeti sadece kalp ve beyin için değil, aynı zamanda uyku için de sağlıklı olabilir

Sağlıklı bir yaşam dendiğinde akla ilk gelenler beslenme ve egzersiz oluyor. Ancak uyku da en az beslenme ve egzersiz kadar sağlıklı bir yaşam tarzının olmazsa olmazlarından. İyi bir uyku, iyi bir günün temelini atar. 7-8 saatlik ideal bir uyku çekmek güne enerji ile başlamayı ve gün boyunca enerjiyi korumayı sağlar. Elbette uyku tek başına yeterli değil. Obezite, kalp hastalıkları, diyabet, felç, yüksek tansiyon ve birçok hastalığın önlenmesinde uykunun büyük payı var. Bugünden itibaren uykuya daha çok önem vermeye başlayabilirsiniz. Bunun için de ilk adımı yeme alışkanlıklarınızı değiştirerek atın.







AKDENİZ TARZI BESLENMENİN UYKU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ARAŞTIRILDI

Uyku sağlıklı bir yaşam tarzının olmazsa olmazlarından ancak ortalama üç yetişkinden sadece biri yeterli ve düzenli uyuyor. Yapılan bir çalışmaya göre, günde 4 saat uyuyan deneklerin 9 saat uyuyanlara kıyasla günde 300 kalori daha fazla aldığını gösterdi. Yani uykuyla mücadele edenler fazla kilolarla da mücadele etmek zorunda kalıyor ve fazla kilolar iyi bir uykuya engel oluyor. Yani kısır bir döngü başlıyor. Uykusuzluk iştahı ve tokluğu etkileyen hormonların çalışmasını olumsuz etkiler. 495 kadının uyku düzeni, tükettiği yiyecek miktarı ve kalitesinin incelendiği bir araştırmada, kalitesiz uykunun daha fazla ve kalitesiz yiyecek tüketimi ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Bir başka araştırma uyku süresi ve uykusuzluk belirtilerinin Akdeniz tarzı beslenmeyle ilişkisini inceledi. Sonuçlar, Akdeniz tarzı beslenmenin yeterli uyku süresi ve daha az uykusuzluk belirtileri ile bağlantılı olduğunu gösterdi.



AKDENİZ TARZI BESLENMEDE TABAĞINIZDAN EKSİK ETMEMENİZ GEREKEN GIDALAR

Bütün taze sebze ve meyveler, tahıl içeren yiyecekler, patates, fasulye, çiğ kuruyemişler ve tohumlar, birincil yağ kaynağı olarak zeytinyağı ve düşük ila orta miktarlarda süt ürünleri, yumurta, balık ve kümes hayvanları… Kırmızı et tüketimi sınırlı tutun ve işlenmiş gıdalardan kaçının. Akdeniz diyetinin bir parçası olan belli başlı yiyecekler melatonin, serotonin ve D vitamini açısından zengindir. Araştırmalar, süt, yağlı balık, ekşi vişne suyu ve kivi gibi belirli yiyeceklerin iyi bir uyku üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor. Bu gıdaların uykuyu düzenlemeyi nasıl başardığı hâlâ tam olarak bilinmiyor. Somon gibi yağlı balıklar, D vitamini ve omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Hem D vitamini hem de omega-3 yağ asitlerinin serotonini düzenlemeye yardımcı olduğu biliniyor ve bu da iyi bir uyku için önemli olduklarını gösteriyor. Aynı şekilde vişne de yüksek bir melatonin konsantrasyonuna sahip. Ancak vişne suyunun şeker içeriğine dikkat etmeyi unutmayın. Kivinin de yüksek antioksidan içeriğinin yanı sıra serotonin ve folat içeriği nedeniyle uykuya yardımcı olabileceği varsayılıyor.

Bunlar şimdilik sadece teori. Belirli bir yiyeceğin iyi bir uyku üzerindeki etkisi hakkında kesin sonuçlara ulaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.