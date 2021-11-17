Kilo vermek için sandığınızdan fazla kalori tüketmelisiniz

Bilinenin aksine, kilo vermek için yemek yemeyip az kalori tüketmeye çalışmak vücuda sanıldığından daha çok zarar veriyor. Aksine zayıflamak için kalori alıp, metabolizmayı harekete geçirmelisiniz...

Kilo vermek isteyen herkes daha az yemeye başlar. Ne kadar az kalori alırsa o kadar çok kilo vereceğini düşünür. Ancak kilo verme süreci bu şekilde işlemiyor. Çok fazla kalori kısıtlaması genellikle geri teper ve kilo verme sürecini yavaşlatabilir. Vücut kalori yakmak için kaloriye ihtiyaç duyar. Zayıflamayı hedefliyorsanız yeterli derecede kalori almalısınız. Yiyecekler vücudun yakıtıdır ve metabolizmayı harekete geçirir.



VÜCUT BAZI SİNYALLER VERİR

Zayıflama sürecinde yeteri kadar yediğinizde, vücut önce yiyecekleri yakıt için kullanır, sonrasında depolanan yağlara döner. Çok fazla kalori kısıtlaması olan bir diyette vücut açlık moduna geçer ve enerji için yağsız kas dokularını parçalamaya başlar. Sonuç olarak metabolizma yavaşlar ve kilo vermek zorlaşır. Ayrıca aşırı kalori kısıtlaması vücuttaki stres hormonu kortizolü de artırır. Bu durum kilo vermeyi zorlaştırıp genel sağlık üzerinde de olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Kalori ihtiyacı, aktivite düzeyi, yaş, boy, mevcut kilo, genel sağlık ve cinsiyete göre herkes için farklıdır. Genel olarak sağlıklı bir kilo için kadınlar günde 1500-2000, erkeklerse 2000-2500 kalori almalı. Alınan kalori miktarı daha düşük olduğunda vücudun temel biyolojik işlevleri yerine getirmesi zorlaşır. Kilo verme sürecinde genellikle kalori hesaplaması yapılmaz, mümkün olduğunca az ve kalorisinin düşük olduğu bilinen yiyecekler tüketilmeye çalışılır. Peki, kilo vermeye çalışırken yeteri kadar yiyip yemediğinizden nasıl emin olacaksınız? Yeterince yemediğinizde vücudunuz bazı sinyaller verir. Gün içinde kendinizi akşam yemeğinizin hayalini kurarken bulabilirsiniz ve dikkatiniz dağılabilir, işlerinizi toparlayamazsınız. Kalori alımınızı vücudun ihtiyacı olduğu kadar artırmak ve yemek dışındaki şeyleri düşünmek için sağlıklı atıştırmalıklar tüketin. Bir porsiyon meyve veya bir avuç kavrulmamış kuruyemiş enerjinizi toplamanıza yardımcı olur.

Öğün atlamak başlı başına yeterli kalori tüketmediğinizin bir işaretidir. Kahvaltıyı atlamak, kendinizi öğle yemeğine kadar aç bırakmak kilo kaybetmenin bir yolu değil. Eğer sürekli bu yöntemi deniyorsanız psikolojik olarak kendinizi devamlı yoksun hissedersiniz.



YETERLİ BESLENMEMEK NELERE YOL AÇAR?

AŞIRI kalori kısıtlamalı diyetlere yönelen kadınların karşılaşabileceği bir diğer sorun ise adet düzensizliğidir.

Araştırmalara göre vücut, adet döngüsünü tetikleyen hormonları üretmek için yeterli yağa sahip olmadığı için adet görmeyi tamamen durdurabilir.

Kilo verme sürecinde baş ağrıları çekiyorsanız, bu da yeterli kalori almadığınızın bir işareti... Beynin ana yakıtı kanda bulunan glikozdur. Glikoz karbonhidratlarda bulunur ve kalori kısıtlaması yaparak karbonhidrat tüketmezseniz, beyniniz enerji açlığı çeker.

Titreme, baş dönmesi veya sersemlik hissi ve şiddetli baş ağrıları kan şekerinizin düşük olması nedeniyle ortaya çıkar.

Beslenmenize biraz karbonhidrat eklemeniz hem beyninizi doyurur hem de kilo vermenizi hızlandırır.

Az kalori aldığınızda vücudunuzun enerjisi de olmaz. Uyku hali ve yorgunluk baş gösterir. Öğünlerinizde kalori alımını artırmak ve sağlıklı atıştırmalıklarla ara öğünlere yer vermek olumlu etki yaratır.

Vücut aç kaldığında sinirlenmek normal bir davranıştır. Açlığın öfkeyle buluşması aşırı kalori kısıtlamalarında sıklıkla ortaya çıkar. Araştırmalar sıkı bir diyete uymak gibi kendini, kontrol etme eylemlerinin daha öfkeli davranışlarla bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Aşırı kalori kısıtlaması yapılmış bir beslenme şeklinde yedikleriniz sizi tatmin etmez. Akşam yemeği olarak hazırladığınız salatanın yanına kepekli tahıllar, sağlıklı yağlar veya yağsız proteinler ekleyerek tatmin edici, doyurucu ve vücudun ihtiyacı olan besinlerle dolu bir öğün tüketmiş olursunuz.

Ayrıca unutmayın, porsiyon kont-rolü her şeyden daha az tüketmek demek değildir. Sağlıklı yiyecekler büyük porsiyon, daha az sağlıklı yiyecekler daha küçük porsiyon olarak düşünebilirsiniz.