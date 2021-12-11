Nu varyantı en bulaşıcı varyant olabilir

Son günlerde sıkça duyduğumuz Kovid-19 virüsünün Nu ya da Omicron varyantı, pek çok bilinmeyene sahip... Çok fazla mutasyon barındırması nedeniyle endişeli olan uzmanlar, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulmaya devam edilmesini ve aşı olmayı öneriyor

Kovid-19'un yeni bir varyantı salgının gidişatıyla ilgili endişeleri artırdı. Nu ya da Omicron olarak adlandırılan bu yeni varyant, çok fazla farklı mutasyon barındırıyor.

İlk olarak 9 Kasım'da Güney Afrika'da tespit edilen Nu varyantı şu ana kadar birçok ülkede görüldü. Delta varyantından daha hızlı yayılma potansiyeline sahip Nu varyantı hakkında henüz pek bir şey bilinmiyor. Uzmanların genel anlamda söyleyebildiği tek şey küresel riskinin çok yüksek olduğu.







AŞI OLMAK KORUYOR

Nu varyantının barındırdığı mutasyonlardan bazıları bağışıklık siteminden kaçabilme özelliğine sahip. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre spike proteininde birçok mutasyon bulunması yeniden enfekte olma riskini de artırıyor.

Delta dahil diğer varyantlarla karşılaştırıldığında Nu varyantının daha ciddi hastalığa neden olup olmayacağı, bulaşıcılığı ve aşılar üzerindeki etkisi de bilinmeyenler arasında. Bildirilen ilk vakalar hastalığı daha hafif atlatma eğiliminde olan genç yetişkinler arasında görüldü. Bu nedenle hastalığın ciddiyetini anlamak haftalar sürebilir.







Uzmanların emin ve hemfikir oldukları konu ise virüsün yayılmasını önleyecek kurallara uyulmaya devam edilmesi gerektiği. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edilmeli ve mutlaka aşı olunmalı. Güney Afrika'da Nu varyantı ile enfekte olup hastaneye kaldırılanların çoğunun aşısız olduğu göz önünde bulundurulursa aşıların virüs kaynaklı ciddi bir hastalığı önlediği sonucuna ulaşabiliriz.

Aşı olanların korunma derecesinin son derece yüksek olduğu görülüyor. Önceki versiyonlardan daha dirençli olan Nu varyantı ve muhtemel yeni varyantlara karşı aşılar bir tampon görevi görüyor. Kovid-19'a karşı korumanız ne kadar sağlam olursa varyantlarından da o kadar iyi korunabilirsiniz. Öte yandan Delta varyantı da yükselişe geçmiş gibi görünüyor, Nu varyantının ne getireceği bilinmiyor. Hâlâ aşı olmayanların aşı yaptırmaları için bir sebep daha...







KOKU VE TAT KAYBI GÖRÜLMÜYOR

Nu varyantının diğer Kovid-19 varyantlarından farklı belirtilere sahip olduğuna dair bir bilgi henüz yok. Ancak ilk gözlemlere göre Nu varyantı ile enfekte olanlar koku ve tat duyusu kaybı yaşamıyor. Kovid-19'un ateş veya titreme, öksürük, nefes darlığı, nefes almada güçlük, kas ağrıları, yorgunluk, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı veya akıntısı, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi diğer belirtileri ise Nu varyantında da görülebiliyor.

Bu varyantın nasıl bir tehdit oluşturacağını söylemek için henüz erken. Tespit edilen vakalar hakkında yeterli klinik bilgi yok. Aşıyla ya da enfeksiyonun ardından kazanılmış bağışıklık bu varyanta nasıl cevap verecek diye araştırılması gerekiyor.

Uzmanlar çok fazla mutasyon barındırması nedeniyle Nu varyantı hakkında endişeli olsa da panik yapmamak önemli. Zira yeni ortaya çıkmış bir varyant ve hakkında öğrenilecek çok şey var. Sonuç korkulduğu gibi olmayabilir. Ve tedbiri elden bırakmamak da bir o kadar önemli. Yaklaşık iki yıldır hemen hemen her gün Kovid-19'a dair haberler duyuyoruz, bugün yapılan açıklamalar yarın değişebiliyor. Bu da toplumu tehlikeye karşı duyarsızlaştırabilir. Biz bıkmış olsak da görünen o ki Kovid-19 hâlâ bıkmadı.