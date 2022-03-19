Kilo vermeyi sağlayan bir vitamin yok

Birçok şirket ‘Vitamin takviyeleri kilo vermeye yardımcı’ dese de bu doğru değil! Uygun bir diyetin yanı sıra takviyeye ihtiyacınız olup olmadığına doktor karar vermeli

Fazla kilolar birçok kişinin mücadele ettiği bir sorun. Çoğu zaman sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyle kontrol altına alınabilse de hep daha kolay bir yol aranır. Bu arayış da yanlış yönelimlere neden olabilir.

Vitamin takviyelerinin kilo vermeye yardımcı olduğuna dair birçok tavsiyeyle karşılaşmanız mümkün. Şirketler, vitamin takviyelerini 'kilo vermeye yardımcı' diyerek satabilir. Ancak zayıflamanın kanıtlanmış tek yolu, doğru bir diyet planı uygulamaktır.







DESTEKLEYEN HİÇBİR KANIT YOK

Vitamin aldıktan sonra kilo vermek mümkün olsa da bu durum önemli bir mikro besin eksikliğinden dolayı vücudun iyi çalışamaması gibi belirli koşullar altında geçerlidir.

Mineral veya vitamin takviyelerinin kilo vermeye yardımcı olduğunu destekleyecek hiçbir araştırma kanıtı olmasa da sözde kilo verme vitaminlerinin içeriğine bazı besinler eklenerek satılmaya çalışılıyor.

İnsan vücudunda en büyük besin eksikliklerini kalsiyum, D vitamini, potasyum ve lif oluşturmaktadır. D vitamini dışındaki diğer tüm vitaminleri sağlıklı bir beslenme tarzıyla elde etmek çok kolaydır. İşlenmemiş ya da minimum işlem görmüş gıdalar tüketerek bu besinleri aldığınızda vücudunuza büyük fayda sağlarsınız. Lif içeren gıdaların yeterince tüketilmesinin birçok faydası var; kalp sağlığı, kan şekeri ve kilo kontrolü için önemli bir besindir. Çoğu kişi gün içinde tükettiği yiyeceklerden yeterince lif almaz. Lif kilo vermede etkilidir ancak takviyelerdeki formuyla değil. Meyveler, sebzeler, kuruyemişler, fasulye ve kepekli tahıllar gibi gıdalarla lif alımını desteklemek gerekir. Bu tür yiyeceklerin faydası takviyelerin sağlayabileceğinin çok ötesine geçer.

Yeşil çayın sağlık üzerindeki etkilerine dair birçok araştırma mevcuttur. Bununla birlikte kilo vermeye yardımcı olabileceğine dair bazı raporlar bulunmaktadır. Ancak 2012'de yapılan bir incelemede yeşil çayın kilo verme üzerindeki etkisinin önemsiz, yani az miktarda olduğu sonucuna varıldı. Zayıflamanın bir yolu olarak yeşil çaya yönelenlerin şekerle birlikte tüketiyor olması ise tam tersi bir duruma neden oluyor.







DOKTORUNUZ KARAR VERSİN

D vitamini ve kalsiyum takviyelerinin kilo vermeye vardımcı olduğunu duymuş olabilirsiniz. American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, bu teoriyi test etmek için yapıldı. Çalışmada, ağırlıklı olarak beyaz erkek ve kadınlardan oluşan 171 katılımcı iki gruba ayrılıp; her gün yarısı D ve kalsiyum ile güçlendirilmiş üç bardak içecek tüketti. 16 hafta sonra, bu grup diğer gruptan daha fazla kilo kaybetmedi. Bununla birlikte, güçlendirilmiş içecek tüketen grubun daha fazla göbek yağı kaybettiği görüldü. D vitamini ve kalsiyum sihirli bir kilo verme kombinasyonu olmasa da diyetinizin bu besinlerden yeterince içerdiğinden emin olmak veya takviyeye ihtiyacınız olup olmadığını öğrenmek için doktorunuzla konuşabilirsiniz.

B vitaminlerinin metabolizmayı hızlandırdığı ve bu nedenle potansiyel olarak zayıflamaya yardımcı olduğu söylenir. Özellikle B-12 vitamini bazı zayıflama klinikleri tarafından önerilebiliyor. Ancak ciddi anlamda B-12 eksikliğiniz yoksa, kilo kaybı üzerinde bir etkisi yoktur.