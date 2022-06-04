Cilt sağlığınız için güneş kremi kullanın

Sadece denize veya havuza gittiğinizde değil, dışarıya çıkmadan önce güneş kremi kullanmanız gerekiyor. Güneş kremini belli aralıklarla uygulamak, cildinizi yanıklardan, lekelerden ve kırışık oluşumu gibi hasarlardan etkili şekilde korur

Yaz sıcaklarının iyice kendini göstermeye başladığı bugünlerde dışarı çıkarken mutlaka kendinizi güneşten koruyacak önlemler almanız gerekiyor. Açık renk kıyafetler giyinmeyi tercih etmek, şapka ve gözlük takmak ve tabii ki güneş kremi kullanmak alacağınız ilk önlemlerden bazılarıdır. Güneş kremi kullanmak için denize veya havuza gitmeniz gerekmiyor. Sıradan bir günde de dışarı çıkmadan önce kullanmanız gerekir. Güneş kremi uygulamak ve aralıklarla tekrarlamak cildinizi güneşin UV ışınlarından koruyarak acı verici güneş yanıklarının, koyu lekelerin ve kırışıklıklar gibi erken yaşlanma belirtilerinin oluşma riskini en aza indirir. Bununla birlikte cilt kanserine karşı da koruma sağlar. Bu nedenle krem kullanmayı ihmal etmek ciddi sorunlara yol açmaktadır. Sadece yetişkinlerin değil, çocukların da güneşin zararlı etkilerinden korunmaları gerekir.







İKİ SAATTE BİR UYGULAYIN

GÜNEŞ kremi seçerken bileşenlerine özellikle dikkat etmeniz gerekir. Zira piyasada çok fazla ürün var ve bunlardan bazıları zararlı ışınları yansıtırken bazıları da hapseder. Etiketlerde hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlayıp sağlamadığını kontrol edin. UVA ışınları cildi erken yaşlandırır, UVB ışınları da yakar. Her iki durum da cilt kanseri riskini artıran faktörler arasında. Ayrıca ten renginiz ne kadar koyu olursa olsun yine de riskli durumlardan kaçınmak için güneş kremi kullanmanız gerekir.







SÜRESİ GEÇEN KREMLERİ KULLANMAYIN

Bir diğer önemli nokta güneş kremlerinin kullanım süreleridir. Geçen yıl aldığınız koruyucu krem, son kullanma tarihi geçmemiş olsa bile etkisini yitirmiş olabilir. Bir sezonda kullanabileceğiniz miktarda alın. Süresi dolmuş bir güneş kremi kullanmak risklidir, güneş yanığı ve cilt kanseri riskinizi artırabilir. Yüzmeye gitmeseniz bile suya dayanıklı olan ürünleri tercih edin. Bu tür kremler terleyen ciltte daha uzun süre koruma sağlayabilir. Ayrıca koruma faktörü olarak 50 ve üstü değerdeki ürünleri seçin. Koruyucu kremleri farklı formlarda bulmak mümkün. Size hangisi kullanım kolaylığı sağlıyorsa tercihinizi ondan yana kullanın. Özellikle yüz ve kollar gibi açıkta kalan bölgelere iki saatte bir koruyucu krem uygulayın.



BEBEKLERİ VE ÇOCUKLARI KORUYUN

BEBEKLERİN ve çocukların da güneşten korunması gerekiyor. Sadece bebeğiniz 6 aylıktan küçükse güneşe çıkarmayın ve güneş kremi kullanmayın. Ciltleri çok hassas olduğu için güneş hasarına karşı da çok duyarlıdırlar. Bebeğinizi dışarı çıkarmanız gerekiyorsa uzun kollu kıyafetler, pantolon, şapka giydirin ve mümkünse gözlük takın. 6. aydan itibaren dışarıya çıkarken bebeğinize güneş kremi uygulayabilirsiniz. Bebekler ve çocuklar için de yüksek koruma faktörlü ve suya dayanıklı ürünler tercih etmek doğru seçim olacaktır. Tercih edilen ürünün yine hem zararlı UVA hem de UVB ışınlarına karşı korumasını sağladığından emin olun. Bebeklerin ve çocukların ciltleri daha ince olduğu için tahrişe neden olabilecek kimyasal içerikli (oksibenzon veya avobenzon gibi) güneş kremleri kullanmaktan kaçının. Mineral bazlı ürünleri tercih edin.



MİNERAL BAZLI ÜRÜNLER

Hem kimyasal hem de mineral güneş koruyucuları cildi etkili bir şekilde korur, ancak mineral formüllerinde bulunan çinko oksit ve titanyum dioksit, genel olarak güvenli kabul edilen iki güneş koruyucu bileşenidir. Bu, kimyasal güneş kremlerinin tehlikeli olarak sınıflandırıldığı anlamına gelmez. Özellikle, oksibenzonun güneş kreminde kullanılması, insan kanında ve anne sütünde ve ayrıca mercan resiflerinde tespit edildiğinden güvenlik endişeleri yarattı. Bununla birlikte yetişkinlerde sağlık söz konusu olduğunda kimyasal filtreler içeren güneş kremlerinin kullanımının hâlâ güvenli olduğu savunuluyor. Ancak içerik konusunda endişeleriniz varsa, kimyasal bileşenlerden arındırılmış mineral bazlı doğal güneş kremlerini tercih edin.