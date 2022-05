Yılın favori diyetleriyle sağlıklı kilo verin

Kilo vermek istiyorsanız uygulayacağınız diyetteki besinleri tüketebileceğinizden emin olmanız gerekiyor. Örneğin Akdeniz tarzı diyet sağlıklı yağları tüketmeye odaklanırken, DASH diyeti yeşil yapraklı sebzeleri kapsıyor

Yeni bir beslenme planına başlamayı düşünüyorsanız, besin açısından zengin bir diyet seçmeniz hem kendinizi daha iyi ve enerjik hissetmenize hem de daha sağlıklı olma yolunda adım atmanıza yardımcı olur.

Yazın gelmesi kilo vermek isteyenler için her zaman en ideal zaman olarak görülür. Çoğu kişi kendine en uygun diyeti bulmak için çabalayıp hem sağlıklı beslenmek hem de hızlı bir şekilde kilo vermek istiyor. Bazı beslenme planları bu isteğinizi yerine getirebilecek kadar iyi olabilirken bazıları ise tam tersi sizi zor duruma sokabilir. Kilo vermek için çıktığınız yolda karşılaştığınız diyet türleri durumu kötüleştirebilir ve sizi çıkmaza sokabilir.

Ayrıca buradaki bir diğer püf nokta ise, çeşitli diyet seçeneklerinden size en uygun olanını bulup doğru bir şekilde eksiksiz uygulamaktaki istekliliğinizdir.



DOĞRU SEÇİMİ KENDİNİZE SORARAK YAPIN

Yeni bir diyet planı uygulamaya başlamadan önce kendinize sormanız gereken bazı sorular vardır: "Bu diyeti devam ettirebilir miyim?", "Vazgeçemeyeceğim yiyecekleri yasaklıyor mu?", "Aile yemeklerinde veya dışarı çıktığımda bu diyeti uygulayabilir miyim?" Şimdi bu soruları aklınızda tutun ve gelin hangi diyetin sizin için uygun olduğuna birlikte bakalım.







AKDENİZ DİYETİ

Akdeniz tarzı beslenme için uzmanların favorisi diyebiliriz. Bu diyeti öne çıkaran en önemli özelliği sağlığa sayısız faydası olması ve bunun yanında kalori alımının günde 1500 ile sınırlandırıldığında kilo vermeye yardımcı olmasıdır. Araştırmalar Akdeniz diyetinin veya düşük karbonhidrat içeren bir versiyonunun 12 ay boyunca uygulanmasının vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 10'u kadar kilo kaybı sağlayabileceğini ve tekrar kilo alma olasılığını düşürdüğünü gösteriyor. Bu diyetin bir diğer cazip özelliği uygulanması kolay ve lezzetli olmasıdır. Akdeniz tarzı diyetler, haftada en az iki kez avokado, zeytinyağı, fındık ve balık gibi sağlıklı yağlar, bol fasulye, meyve, yeşil yapraklı sebzeler ve kepekli tahıllar içeriyor. Peyniri ölçülü yiyebilirsiniz, ancak kırmızı eti haftada bir veya iki kez ile sınırlayın.



DASH DİYETİ

Hipertansiyonu durdurmak için tasarlanan düşük sodyum içerikli bu diyet kan basıncının ilaç kullanılmadan kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor. Bazı araştırmalar bu diyet tarzının kilo vermede de rol oynadığını gösteriyor. Yakın zamanda yaşlı obez yetişkinler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, DASH diyetini uygulayanlar diğer birçok sağlık yararının yanı sıra kilo verdi ve vücut yağları azaldı. DASH diyeti meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar, az yağlı veya yağsız süt ürünlerini vurgular ve doymuş yağ ve diyet kolesterolünü sınırlar.



VEGAN DİYETİ

Veganlar süt, yumurta ve bal dahil tüm hayvansal ürünlerden kaçınırlar. Birçoğu bu yaşam tarzını etik veya çevresel nedenlerle seçse de, bazıları da kilo vermek için vegan diyetini seçiyor. Elbette sadece vegan olmak, kilo vermenize yardımcı olmaz. Sonuçta şekerleme, makarna ve patates cipsi gibi yiyecekler de vegan kategorisine girebilir. Ancak yeşil yapraklı sebzeler ve bitki bazlı proteinler gibi yüksek kaliteli vegan yiyecekler yerseniz kilo verme olasılığınız artar. Araştırmalar, bitki bazlı diyet yapanların hayvansal ürünler tüketenlere göre daha düşük bir ortalama vücut kitle indeksine sahip olduğunu doğruluyor.







ARALIKLI ORUÇ

Araklı oruç diyetinin metabolizma hızını artırabileceğine ve diğer olumlu sağlık etkilerine sahip olabileceğine dair bazı kanıtlar var. Bu diyet toplam kalori tüketimini sınırlandırarak kilo vermeye yardımcı oluyor. 2015'te yapılan bir meta-araştırma, aralıklı oruç tutan kişilerin, düzenli kalori kısıtlı diyet yapanlarla aynı miktarda kilo verdiğini buldu.

Birkaç farklı şekilde aralıklı oruç diyeti uygulanabilir. Haftanın 5 günü her istediğinizi yiyebilir, ardından 2 gün çok düşük kalorili (genellikle 500 kalori) beslenebilirsiniz ya da günde sadece 8 saatlik bir zaman dilimini yemek için ayırabilirsiniz. Örneğin sabah 9'dan akşam 5'e kadar istediğinizi yiyebilir geri kalan 16 saat oruç tutabilirsiniz.



HACİMSEL DİYET

Bu diyetteki temel strateji en az kaloriyle en fazla besini sağlayan yiyecekleri seçmektir. Tüketilen kalori az olduğu için kilo vermek daha kolay hale gelir.



BİTKİ BAZLI DİYET

Bitki bazlı gıdalar, hayvansal ürünlere göre lif bakımından daha yüksek ve yağ bakımından daha düşük olma eğilimindedir, bu da daha az kaloriyle daha uzun süren tokluk demektir.

Bitki bazlı bir diyetin katı kuralları yoktur. Ara sıra tavuk veya çırpılmış yumurta yiyebilir, ancak çoğunlukla bitkilerden elde edilen tüm yiyecekleri yemeye odaklanırsınız. Sebzeler, meyveler, fasulye, fındık ve kepekli tahıllar öğününüzün çoğunluğunu oluşturur. Kırmızı ve beyaz et, balık, yumurta ve süt ürünleri de tadımlık olarak tabağınızda yer alabilir.