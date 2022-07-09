Sıcaklar kalp hastalıklarında ölüm riskini artırıyor

Temmuz sıcakları bastırdı. Aşırı sıcaklar güneş çarpmasına neden olmakla kalmıyor, kalp sorunları da dahil kronik rahatsızları olanlar için risk taşıyor. Öyle ki sıcak hava, kalp hastalarında ölüm riskini bile artırabiliyor

Araştırmalara göre; yüksek sıcaklık ile kardiyovasküler hastalıkların etkileşimi, sıcaklığa bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 25'ine neden oluyor. Sıcaklık arttıkça risk de bir o kadar artıyor. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu dönemlerde, özellikle öğle vakti dışarı çıkmamak, çıkılması gerekiyorsa da önlem almak gerekiyor. Aşırı sıcaklar güneş çarpmasına neden olmakla kalmıyor, kalp sorunları dahil kronik rahatsızları olanlar için sağlık risklerini artırıyor. Kalp rahatsızlığı olanlar sıcak havalarda kendini korumalı ve serin tutmalı. Aşırı sıcak, kardiyovasküler sistemi strese sokarak kalbin daha fazla çalışmasına neden olur. Bu durum beraberinde kalp krizi, düzensiz kalp atışı (aritmi) ve kalp yetmezliği gibi sorunları ortaya çıkarabilir.







42 DERECEDE ÖLÜM RİSKİ YÜKSEK

Yakın zamanda yapılan bir araştırmada, gündüz sıcaklıklarının yaz aylarında zirveye çıkabildiği Kuveyt'te, yedi yıl boyunca kardiyovasküler ölüm oranlarına bakıldı. Araştırmacılar yüksek sıcaklıklar ile kardiyovasküler ölüm riski arasında bir bağlantı olduğunu gördü. Bu ölümlerin çoğu ise, 35-42 derece arasında kayıtlara geçti. Vücut fazla ısıyı atmak için iki yol kullanır ve her biri de kalbi etkileyebilir. Vücut iç ısısından daha soğuk bir ortamda vücut havaya fazladan ısı yayar. Bu işlemde kan akışı cilde gitmesi için yeniden yönlendirilir. Diğer yöntem de terlemedir. Ter buharlaşarak ısıyı ciltten çeker ve serinlemeye yardımcı olur. Yalnız bu yöntem kuru havalarda işe yarar. Sıcak ve nemli havalarda ter ciltte kalır ve vücut ısısı yükselmeye devam eder.



BAZI İLAÇLAR TEHLİKELİ OLABİLİR

Hava sıcaklığı vücut sıcaklığına yaklaştığında veya geçtiğinde vücudun ısıyı atmasına yardımcı olmak için kalbin daha hızlı atması yani daha fazla kan pompalaması gerekir. Nem oranının yüksek olduğu sıcak bir günde kalp, serin bir güne kıyasla dakikada dört kata kadar daha fazla kan pompalayabilir. Kalp rahatsızlıklarını kontrol altında tutmak için kullanılan bazı ilaçlar sıcak günlerde sorun oluşturabilir. Beta blokerler kalp atışını yavaşlattıkları için vücudun serinlemesi için ihtiyaç duyduğu kan dolaşımı hızını düşürür. Bununla birlikte diüretikler (idrar söktürücü) idrar çıkışını artırır ve vücuttaki sıvı miktarının azalmasına, dolayısıyla yeterli terlemenin gerçekleşememesine neden olur.







20 DAKİKADA BİR SU İÇMEYE ÇALIŞIN

DIŞARIDA olmanız gerekiyorsa her 20 dakikada bir, bir bardak su için. Su içmek için susayana kadar beklemeyin. Sıvılar birikip şişmeye neden olabileceğinden kalp yetmezliği probleminiz varsa ya da diüretik ilaçlar (idrar söktürücü) kullanıyorsanız doktorunuza günlük ne kadar sıvı almanız gerektiğini mutlaka danışın. Gazlı içecekler ve meyve sularından kaçının. Bu tür içecekler suyun sindirim sisteminden kan dolaşımına geçişini yavaşlatabilir.



ŞAPKA GÖZLÜK TAKIN

GÜNEŞ yanığı vücudun kendini soğutma mekanizmasını olumsuz etkiler ve vücudun susuz kalma riskini artırır. Direkt güneş ışığına maruz kalmaktan kaçının. Şapka, gözlük, açık renkli ve bol giysiler tercih edin. Vücudunuzun açıkta kalan yerlerine güneş koruyucu krem uygulayın.



KALBİNİZ İÇİN ÖNLEM ALIN

YÜKSEK sıcaklıklara maruz kalmak elbette herkesi etkileyebilir. Ancak mevcut kalp problemleriniz de varsa ısıya bağlı olarak hastalık ve hastaneye yatış riskiniz de artar. Sıcak havalarda kendinizi ve kalbinizi korumaya önem vermelisiniz. Hava durumunu takip edin. Yüksek sıcaklık uyarıları yapılırsa dışarı çıkmayın. Eviniz çok sıcak oluyorsa serin kalmanızı sağlayacak önlemler alın. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa sabah erken saatlerde veya akşam güneş alçaldıktan sonra çıkın ve mümkün olduğunca gölgede kalın.