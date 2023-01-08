Bu yıl kalbinize iyi bakın

Sağlıklı bir yaşam tarzına sadık kalan kişiler, yaşları veya aile geçmişleri ne olursa olsun, kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 80’e kadar azaltabiliyor. Kalp sağlığınız için somon, sardalya, zeytinyağı tüketin. Ve tüm bunların yanında kalbinizi iyilik ve güzellikle beslemeyi de ihmal etmeyin

Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktık. Yeni bir yıl yeni umutlarla başladı. Herkesin ilk dileği şüphesiz sağlık. Her geçen yıl biraz daha yaşlanırız. Vücudun geri kalanı gibi kalp de yaşlandıkça değişir. Kapakçıklar ve atardamarlar kalınlaşıp sertleşebilir ve kalp kası hücreleri dejenere olabilir. Bu değişiklikler kalbin daha fazla çalışmasına neden olsa da mutlaka kardiyovasküler (Kalp veya kan damarlarının) hastalık geliştirmeye mahkûm olduğunuz anlamına gelmez. Tabii ki kalbinizi koruyacak ve uzun vadede sağlıklı kalmasını sağlayacak önlemler aldığınız taktirde. Araştırmalara göre; sağlıklı bir yaşam tarzına sadık kalan kişiler, yaşları veya aile geçmişleri ne olursa olsun, kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 80'e kadar azaltabiliyor. Sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları edinmek aslında çok da zor değil. Kötü alışkanlıklardan kurtulun. Bu konuyu sürekli tekrarlama gereği duyuyorum çünkü çok önemli. Kalp sağlığı başta olmak üzere genel sağlık için atabileceğiniz en önemli adımlardan biri sigara içmemek ve içiyorsanız bırakmaktır. Nikotin kalp ve atardamar duvarlarına zarar verir ve sigarayı daha sonraki yaşlarda bile bırakmak kardiyovasküler hastalık, kalp krizi ve inme riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Aynı şekilde, alkol kullanımı yüksek tansiyon, kalp yetmezliği ve inme olasılığını artırabilir.







FAZLA KİLOLAR KALBİ ZORLAYABİLİR

Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet, kardiyovasküler hastalık riskinizi artırabilir. Fazla kilolar da kalbi strese sokabilir. Doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin, kronik durumları kontrol altında tutun ve sağlıklı bir kiloda kalmak için beslenme ve egzersize önem verin. Fiziksel aktivite sadece kilo alımını önlemeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bağımsız olarak kardiyovasküler hastalığa karşı korunmaya da yardımcı olur. Yakın tarihli bir araştırmada, düzenli olarak egzersiz yapan yaşlı erkeklerin daha az aktif yaşıtlarına göre önemli ölçüde daha düşük kardiyovasküler hastalık riskine sahip olduğu bulundu.



STRESİ HAYATINIZDAN MUTLAKA UZAK TUTUN

Kalbinize zarar veren stresi de mümkün olduğunca hayatınızdan uzaklaştırın. Kronikleşen stres zamanla, yüksek tansiyona ve dolayısıyla kardiyovasküler hastalığa yol açabilir. Stres altında olmak sağlıksız beslenme alışkanlıklarına, sigara içmeye, aşırı alkol tüketimine ve kalbe zarar verebilecek diğer alışkanlıklara da katkıda bulunabilir. Kontrol altına alamadığınız bir stresle uğraşıyorsanız kalbiniz için uzman yardımı almaktan çekinmeyin.







KALBİNİZ İÇİN SOMON, BADEM VE CEVİZ TÜKETİN



YAŞAM tarzı değişikliklerinin kalp sağlığını desteklediği kanıtlanmış olsa da tek başına yeterli değil. Yedikleriniz de kalple ilgili hastalık riskinizi azaltmada önemli bir rol oynar. Üstelik kalbiniz için iyi olan yiyecekler genel sağlığınız için de iyidir. İşte kalbiniz için tüketmeniz gereken yiyecekler: SOMON: Bu balık türü kalp rahatsızlıklarının metabolik belirteçlerini iyileştiren omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Aynı zamanda, kardiyovasküler korumayı artıran bir antioksidan olan zengin selenyum seviyelerine sahiptir.

SARDALYA: Bu küçük balık türü de iyi kolesterol seviyelerini artıran ve daha önce kriz geçirmiş kişilerde ani kalp krizi riskini azaltan omega-3'le yüklüdür. Konserve çeşidinin yüksek tuz içeriğinden kaçınmak için taze olanları tercih edin.

KARACİĞER: Uzmanlara göre karaciğer kalbe iyi gelen yağlar içerdiği için kalp sağlığını destekliyor.

CEVİZ - BADEM: Kalp sağlığına iyi gelen omega-3 yağ asitleri, lif, E Vitamini ve folat ile dolu olan ceviz ve badem, çoklu doymamış yağlar bakımından da zengindir. En iyi faydayı sağlamak için çiğ olarak tüketin.

CHIA TOHUMU: Bitki bazlı omega-3 kaynağı chia tohumunun bir kaşığı sadece 60 kalori içerir ve kötü kolesterolü ile plak oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.

YULAF EZMESİ: İşlenmemiş yulaf ezmesinin kolesterolü düşürmek için harika bir yemek olduğu biliniyor. Ayrıca tok tutma özelliği sayesinde, kilo kontrolü için de faydalı bir besin.

YABAN MERSİNİ: Bu lezzetli yemişler koroner hastalığı önlemeye yardımcı bir antioksidan olan flavonoidlerle doludur.









BİTTER ÇİKOLATA KAN AKIŞINI ARTIRIR



BİTTER ÇİKOLATA: En az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolata arterleri gevşeten ve kan akışını artıran flavonoller içerir.

KURU ÜZÜM: Kuru üzüm yüksek tansiyonu düşürmeye ve bağışıklığı güçlendiren antioksidanları artırmaya yardımcı olan potasyumla doludur.

Son araştırmalar, potasyum açısından zengin gıdaların kalp sağlığını artırabileceğini gösteriyor.

BROKOLI: Bu yeşil sebzenin kolesterolü düşüktür, lifi yüksektir ve bol miktarda antioksidan içerir. Eklemlerinizi korumak için de iyidir.

KARNABAHAR: Yeşil olmamasına rağmen antioksidanlarla doludur.

Lif oranı yüksektir ve kalp krizi riskini ile kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğu bilinen allisin içerir.

ELMA: Elma, kolesterol emilimini engelleyen pektin ve kolesterolü süpüren lif içerir. Kabuğuyla tüketmenizi tavsiye ederim zira tüm antioksidanlar, özellikle kolesterolü serbest radikal saldırılarından koruyan polifenoller kabuğunda bulunur.

ZEYTİNYAĞI: Saf zeytinyağı, atardamarların açılmasına yardımcı olmak için daha yüksek seviyelerde "iyi yağ" ve antioksidanlar içerir ve kalp için bitkisel yağdan ve kolesterolü tetikleyen "kötü" yağlardan çok daha sağlıklıdır.









SON ARAŞTIRMAYA GÖRE KAHVE KALP DOSTU



KAHVE: Kahve severler için iyi haber. Araştırmalar kahvenin antioksidan bakımından yüksek olduğunu göstermiştir. Uzmanlar, günde üç fincana kadar tüketildiğinde biliş düzeyini artırdığını ve Alzheimer riskini azaltmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Günde üç fincana kadar kahve içmenin kalp hastalığı riskinizi azaltabileceğini ortaya çıktı.

YEŞİL ÇAY: Birçok tıbbi faydası nedeniyle gündemde kalan yeşil çay hipertansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

İçeriğinde kateşin ve flavonidler, kan pıhtılarını azaltmak da dahil olmak üzere birçok faydası olan antioksidanlar bulunur.

SOYA SÜTÜ: Kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğu bilinen organik bileşik izoflavonlar bakımından zengindir. Hayvan sütünden farklı olarak, kolesterol içermez ve doğal olarak yağ oranı düşüktür. Kan dolaşımını artırmaya yardımcı olan niasin içerir.