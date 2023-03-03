Çocuklarda kalp sorunlarını ciddiye alın

Kalp hastalıkları her yaştan insanı etkileyebilir. Yetişkinlerde farklı risk faktörlerine bağlı olarak görülmesi şaşırtıcı olmaz. Ancak özellikle çocuklarda çok sıkıntılı süreçlere neden olabilir

Çocukları etkileyebilecek farklı kalp problemleri bulunur. Bazıları doğuştan olabilir bazıları da enfeksiyonlar, çocukluk hastalıkları ve genetik sendromlar nedeniyle sonradan ortaya çıkabilir. Neyse ki gelişen tıp ve teknoloji sayesinde kalp hastalığı olan çocukların büyük bir kısmı yaşıtları gibi aktif ve normal bir hayat sürebiliyor. Konjenital kalp hastalığı olarak adlandırılan sorun çocuklarda doğuştan görülen bir kalp hastalığı türüdür. Ortalama olarak her yıl doğan bebeklerin yüzde 1'inde bu sorunun olduğu tahmin ediliyor. Çocukları etkileyen ve doğuştan gelen bu kalp hastalığının farklı alt türleri vardır;

Kan akışını kısıtlayan aort kapağının daralması gibi kalp kapağı bozuklukları

Kalbin sol tarafının az gelişmiş olduğu hipoplastik sol kalp sendromu

Kalpte, tipik olarak odacıklar arasındaki duvarlarda ve kalpten çıkan ana kan damarları arasında delikler içeren ventriküler septal defektler, atriyal septal defektler, patent duktus arteriozus gibi bozukluklar.

Ventriküler septumda bir delik, sağ ventrikül ve pulmoner arter arasında daralmış bir geçit, kalbin kalınlaşmış sağ tarafı ve yer değiştirmiş aort gibi dört kusurun birlikte görüldüğü fallot tetralojisi.









ÖMÜR BOYU İZLENMESİ GEREKİR

Konjenital kalp kusurları çocuk sağlığı üzerinde uzun vadeli etkiler ortaya çıkarabilir. Genellikle ameliyat, kateter prosedürleri, ilaçlar ve ciddi vakalarda kalp nakli ile tedavi edilirler. Ancak maalesef bazı çocukların ömür boyu kontrol altında tutulması gerekir. Çocuklarda görülmesi olası bir başka kalp problemi arterlerin içinde yağ ve kolesterol dolu plakların birikmesi sonucu oluşan aterosklerozdur. Birikme arttıkça, arterler sertleşir ve daralır, bu da kan pıhtılaşması ve kalp krizi riskini artırır. Aterosklerozun gelişmesi genellikle uzun yıllar alır. Çocukların veya gençlerin bundan mustarip olması alışılmadık bir durumdur. Ancak, obezite, diyabet, hipertansiyon ve diğer sağlık sorunları çocukları daha yüksek risk altına sokar. Bu nedenle, ailede kalp hastalığı veya diyabet öyküsü gibi risk faktörleri olan ve aşırı kilolu veya obez olan çocuklarda yüksek kolesterol ve yüksek tansiyon taraması yapılması önemlidir. Tedavi yöntemi olarak genellikle egzersiz ve sağlıklı beslenme gibi yaşam tarzı değişiklikleri önerilir. Kalbin normal dışı atması aritmi olarak adlandırılır. Yani kalp kanı verimli bir şekilde pompalayamaz. Bu sorun genellikle yaşlı yetişkinlerde görülse de çocuklarda da görülebiliyor. Çocuklarda bulunan en yaygın görülen aritmi tipi supraventriküler taşikardi olan hızlı kalp atışıdır. Bununla birlikte, yavaş kalp hızı (bradikardi), uzun QT Sendromu (UQTS) ve Wolff-Parkinson-White sendromu (WPW sendromu) çocuklarda görülebilen aritmi türleri arasında yer alıyor. Aritmisi olan çocukta zayıflık, tükenmişlik, baş dönmesi, bayılma ve beslenme zorluğu gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Ritim bozukluğunun türüne ve çocuğun sağlığını nasıl etkilediğine bağlı olarak farklı tedavi seçenekleri uygulanır.









KALBİN POMPALAMA YETENEĞİ BOZULMUŞSA

Kalbi çevreleyen ince kese veya zar iltihaplandığında veya enfekte olduğunda perikardit ortaya çıkar. İki tabaka arasındaki sıvı miktarı artarak kalbin olması gerektiği gibi kan pompalama yeteneğini bozar. Perikardit, bir ameliyattan sonra ortaya çıkabilir veya bakteriyel enfeksiyonlar, göğüs travmaları ya da lupus gibi bağ dokusu bozukluklarından kaynaklanabilir. Tedaviyi hastalığın ciddiyeti, çocuğun yaşı ve genel sağlık durumu belirler.



STREPTOKOK BAKTERİSİ KALBE ZARAR VEREBİLİR

Boğaz ağrısı ve kızıl hastalığına neden olan streptokok bakterileri tedavi edilmediğinde romatizmal kalp hastalığına da neden olabilir. Bu hastalık kalp kapakçıklarına ve kalp kasına ciddi ve kalıcı hasar verebilir. Romatizmal ateş tipik olarak 5 ila 15 yaş arası çocuklarda görülür, ancak genellikle romatizmal kalp hastalığının bıraktığı hasarın belirtileri hastalıktan sonra 10 ila 20 yıl boyunca ortaya çıkmayabilir.







VİRÜSLER KALBİ ETKİLER

VIrüsler, solunum yolu hastalığına veya gribe neden olmasının yanı sıra kalp sağlığını da etkileyebilir. Viral enfeksiyonlar, kalbin vücuda kan pompalama yeteneğini etkileyebilen miyokardite neden olabilir. Kalbin viral enfeksiyonları nadirdir ve birkaç semptom gösterebilir. Semptomlar ortaya çıktığında, yorgunluk, nefes darlığı ve göğüs rahatsızlığı gibi grip benzeri belirtiler görülür. Tedavisi ilaçla mümkündür.



KAWASAKİ 4 ÇOCUKTAN BİRİNİ ETKİLİYOR

Çocukları etkileyen, el, ayak, ağız, dudak ve boğazdaki kan damarlarında iltihaplanmaya neden olabilen Kawasaki hastalığı nadir bir hastalıktır. Lenf düğümlerinde ateş ve şişmeye neden olur. Araştırmacılar bu hastalığa neyin sebep olduğundan henüz emin değiller. Amerikan Kalp Derneği'ne göre, Kawasaki hastalığı çoğu 5 yaşın altında olan 4 çocuktan birinde kalp rahatsızlıklarının ana nedenidir. Tedavi, hastalığın derecesine bağlı olarak değişir. Genellikle kalp damar hastalıkları için kullanılan bazı ilaçlarla tedavi edilebilir veya gelecekteki komplikasyonları azaltılabilir. Bu hastalıktan mustarip çocukların genellikle kalp sağlıklarının ömür boyu izlenmesi gerekir.



KALP ÜFÜRÜMÜ VARSA TESTLER YAPILMALI

Kalbin odacıklarında, kapakçıklarında veya kalbe yakın kan damarlarında dolaşan kanın çıkardığı ses üfürüm olarak adlandırılır. Genellikle zararsız olarak sınıflandırılsa da altta yatan bir kardiyovasküler soruna da işaret edebilir. Ateş veya anemi üfürüm nedeni olabilir. Bir çocukta anormal bir kalp üfürümü varsa, kalbin sağlıklı olduğundan emin olmak için ek testler yapılması gerekir. Zararsız kalp üfürümleri genellikle kendiliğinden düzelir, ancak kalp üfürümüne kalple ilgili bir sorun neden oluyorsa ek tedavi gerektirebilir.