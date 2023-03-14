İyi uyuyanlar daha uzun yaşıyor

Son haftalarda yaşadıklarımız nedeniyle uyumakta zorlansak da kaliteli uykuya herkesin ihtiyacı var. Uyku alışkanlıkları kalbi ve genel sağlığı desteklemede önemli rol oynuyor. Hatta yeni araştırmalara göre yaşam süremiz üzerinde bile etkisi var. Yani iyi uyuyanlar uzun yaşıyor

Kendinizi gün içinde uykulu hissediyor olabilirsiniz ya da sabahları yataktan çıkmak çok zor gelebilir. Muhtemelen kaliteli uyuyamadığınız için bunları yaşıyorsunuz. Bu durum kahveye ihtiyaç duymaktan daha önemli bir sorun olabilir. Yapılan yeni bir çalışma, iyi bir uyku çekmenin hayatınıza nasıl yıllar ekleyebileceğini gösteriyor. Bulgular, herhangi bir nedene bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 8'i kadarının zayıf uyku düzenine bağlanabileceğini ve daha sağlıklı uyku alışkanlıklarına sahip olanların erken ölme olasılığının giderek daha az olduğunu kanıtlıyor.



BEŞ FAKTÖRE SAHİPSENİZ DÜŞÜK RİSKLİ GRUPTANSINIZ

Çalışmada, bireysel ve birleşik uyku faktörleri ile ölüm arasındaki ilişkiyi incelemek için 172 binden fazla katılımcının 1997'den 2018'e Ulusal Sağlık Görüşme Anketi'nden alınan verileri ve 31 Aralık 2019'a kadarki Ulusal Ölüm Endeksi kayıtları kullanıldı. Araştırmacılar, uykuyla ilgili beş faktörü kullanarak bir uyku düzeni puanı oluşturdular ve düşük riskli grupları tanımladılar:







Günde 7 ila 8 saat uyumak

Haftada ikiden az uykuya dalma sorunu yaşamak

Haftada iki seferden az uykuda kalma sorunu yaşamak

Uyku ilacı kullanmamak

Haftada en az beş gün dinlenmiş olarak uyanmak

Araştırmacılar, herhangi bir nedenle ölme riskinin yaklaşık yüzde 8'inin yetersiz uyku düzeninden kaynaklandığını tahmin ediyor. Beş düşük riskli uyku faktörünün tamamına sahip olan 30 yaşındaki kişilerin, düşük riskli uyku faktörüne hiç sahip olmayan ya da sadece birine sahip olanlarla karşılaştırıldığında yaşam süresi beklentilerinin erkeklerde yaklaşık 5 yıl ve kadınlarda yaklaşık 2 buçuk yıl daha uzun olduğu görüldü. Tüm faktörlere sahip olanların, sıfır ila bir faktöre sahip olanlara göre herhangi bir nedenle ölme olasılığının yüzde 30, kardiyovasküler hastalıktan ölme olasılığının yüzde 21, kanserden ölme olasılığının 19 ve kalp hastalığı veya kanser dışındaki nedenlerle ölme olasılığının yüzde 40 daha az olduğu bulundu.









7-8 SAATLİK UYKU ÇOK ÖNEMLİ

Herkesin farklı uyku rutinleri, tercih ettikleri farklı uyuma ve uyanma saatleri bulunur. Önemli olan zamanı tutarlı sürdürmektir. Bu tutarlılık vücudun biyolojik saatini yakalamasına ve güçlenmesine yardımcı olacak uykuya dalmayı ve uyanmayı kolaylaştırır. Genel olarak günün 16 saatini uyanık 8 saatini uykuda geçiriyoruz. Ve bu 8 saatte, iki katı sürede edindiğimiz yorgunluğu ve stresi onarmaya çalışıyoruz. Bu yüzden ortalama 7-8 saatlik kesintisiz uyku son derece önemli.









DAHA İYİ BİR UYKU İÇİN

Her gece aynı saatte uyuyun sabahları aynı saatte uyanın.

Egzersiz yapın

Yatmadan 1-2 saat önce ışıkları kısın, ekran ışıklarını azaltın

Uyku saatinizden 5-6 saat öncesinde kafein tüketimini durdurun

Yattıktan sonra 30 dakika uyuyamazsanız ılık bir duş alın

Odanızın karanlık, sessiz ve serin olmasını sağlayın



KALP SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Amerikan Kalp Derneği yakın zamanda kalp sağlığını ölçmek için değerlendirilen yedi önemli maddeye uykuyu da ekledi. Kalp sağlığı kontrol listesi artık "temel 8" olarak adlandırılıyor çünkü araştırmalar çok uzun süredir uyku sağlığının kalp sağlığı için önemli olduğuna işaret ediyor.



YETERSİZ UYKU GENEL SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATIYOR

Uyku süresi kadar uyku kalitesi de önemli. Yeterli süre uyuyor yine de gün içinde yorgun ve uykulu hissediyorsanız uyku apnesi gibi problemlere karşı muayene olmanızda fayda var. Ayrıca gün içinde sık sık şekerleme yapıyorsanız bu durum yine geceleri kaliteli uyuyamadığınızın bir işareti. Öte yandan çalışmalar, sık uyuklamanın daha yüksek hipertansiyon ve inme riski ile bağlantılı olduğunu gösteriyor.



İYİ UYUYAMAMA VÜCUDU STRESE SOKAR

Uyku sağlığı her yönüyle etkileyen bir faktör. İyi uyuyamama, vücudu aşırı miktarda stres hormonu kortizolün salındığı bir stres durumuna sokar. Temel kortizoldeki bu artış, kan damarlarının zayıflamasına ve kalp hastalığına yol açabilen iltihaplanmaya yol açar. Ayrıca, az uyuduğunuzda aktif olma olasılığınız düşer ve obezite riskinin artmasına neden olan besleyici gıda seçimlerinden vazgeçme olasılığınız artar. Bağışıklık sistemi en iyi gece boyunca çalışır, bu nedenle sürekli olarak yetersiz uyku, enfeksiyon riskini artırır. Yetersiz uyku kaygı ve depresyon yaşama olasılığının da önemli ölçüde artmasına neden olur.