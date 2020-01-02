Ankara Belediye Başkanı ve adamları CHP'li bir iş adamından 25 milyon talep etmiş. Her şey ortaya çıktı. Talep edenler de ettiklerini zaten inkâr etmiyor. Büyük bir yolsuzluk skandalı. Ancak ne medyada yeterince yer buluyor ne de işe karışanlarda ufacık bir utanç belirtisi var. Aksine CHP'lilerin neredeyse tamamı "Mansur Yavaş'ın arkasındayız" açıklaması yaptı. Hatta hemen ertesi gün gündemi değiştirmek için ellerinden geleni yaptılar. İpe sapa gelmez konular üzerinden AK Parti'ye yönelik ezberden suçlama siyasetine döndüler.

Gerçekten tebrik etmek lazım. Böylesi bir skandalı bile görmezden gelmeleri ve hatta onu savunabilecek cüreti göstermelerine hayret etmemek imkânsız. Ama başka hayret edilecek konular da var. Bir de AK Partililere bakın. Suçlanmaya o kadar alışmışlar ki, kendilerini savunmaya dair gayretleri bile yok. Bahsettiğim parti elitleri. Seçmen kitlesi değil.

Ben kaçırdıysam lütfen söyleyin. Kaç tane Ankara milletvekili Mansur Yavaş skandalıyla ilgili açıklama yaptı? Kaç AK Parti teşkilatı bu işin takipçisi oldu? Bir iki kişi dışında bu konuyu gündem yapana ben rastlamadım.

Şöyle düşünün. 18 yıllık bir iktidar. Hatta muhalefetin iddiasına göre Türkiye'nin en güçlü iktidarı. Arkasında en az yüzde elli oy desteğini uzun yıllar boyunca sürdürüyor. Buna rağmen AK Parti elitleri hâlâ siyaset ve cesur açıklamalar yapmaktan çekiniyor. Muhalefetin büyük bir yolsuzluğuna dair bile açıklama yapamıyor.

Hadi onu bir kenara bırakalım. AK Partililer kendi yaptığı işleri bile ne kadar savunuyor? En basit teşkilat meselesine dair açıklama yapmak bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kalıyor. Bu durum hiç normal değil. Parti elitlerinin böylesine tutuk davranması seçmen kitlesi üzerinde de rahatsızlık yaratıyor. Tüm AK Partililerin üzerine hak etmedikleri bir suçluluk duygusu pompalanıyor.

İnsan sormadan edemiyor. Ne yapmış bu AK Parti? Buna da Başkan Erdoğan cevap verdi. 10 yıllık faaliyetin kısa bir listesi yapılmış. AK Parti iktidarlarının icraatları kabaca sıralanmış. Ne mi yapmış AK Parti?

Marmaray, Avrasya, TANAP ve diğer büyük projelere ilaveten 10 şehir hastanesi yapılmış. İstanbul-İzmir otoyoluna ilaveten 32 stadyum yapılmış. 35 üniversite kurulmuş. 458 baraj inşa edilmiş. 3 büyük köprü, 7 havalimanı yapılmış. 4 yüksek hızlı tren hattı açılmış. 16 gemi ve denizaltı göreve başlamış. İHA sayesinde terörle mücadelede devrim yapılmış. 7 farklı savunma silahı geliştirilmiş.

Şöyle kabaca bir düşünün. Cumhuriyet tarihi boyunca kaç kilometre yol yapılmış? AK Parti döneminde kaç kilometre? "Barajlar kralı" denilen Demirel kaç baraj yapmış? AK Parti kaç tane? Doksanlı yıllarda kaç hastane varmış? Bugün kaç tane? Ülkenin silah sanayii ne üretiyormuş? Bugün neler üretiyor? Bu ülkenin milli piyade tüfeği bile yoktu. Daha da başka söze gerek var mı?

Tüm bunlara rağmen AK Partililer siyaset yapamıyorsa ve kendini anlatamıyorsa bir sorun var demektir. Bunun bahanesi olmaz. Ülkenin yaşadığı dönüşümü anlatmak zorunda. Bırakın muhalefetin kayıkçı kavgasını. Ülkenin geleceğine sahip çıkın. Anlatın nereden nereye geldiğimizi. Bunca işi yapmış bir partinin çok daha özgüvenli olması gerekir.