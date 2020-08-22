Yıllarca Türkiye'nin jeopolitik önemine dair açıklamalar duyduk, okuduk. Ama hep es geçme zorunda kaldığımız bir tarafı vardı. Maalesef enerji kaynakları bakımından dışa bağımlı bir ülkeydik. Yıllık yaklaşık 40 milyar dolar parayı enerji ithal etmek için kullanıyorduk. Çalışıp çabalıyor, üretiyorduk. Ama kazancımızın önemli bir parçasını yurtdışına veriyorduk.

Hep söylenirdi. Hayal edilirdi. Çeşitli denemeler de yapıldı. Ama bu iş sadece denemelere bırakılamayacak kadar önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarının ilk günlerinden bu yana yerli enerji kaynaklarına dair bir vizyon çizmişti. Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde ise bu uğurda en sağlam adım atıldı. Sadece kiralık gemiler aracılığıyla arayış yerine kendi sondaj ve sismik gemilerimizi edindik. O tarihten bu zamana istikrarlı arayışa başladık. Kararlılık her türlü başarının anahtarıdır. Ve başardık. Ülkenin geleceği adına önemli bir noktadayız.

Mesele sadece bir ekonomik kazanç meselesi değil. Daha önemlisi stratejik boyutu. Şöyle kabaca bir hesap yapın. Yıllık 40 milyar dolar parayı sadece enerji ithalatı için kullanan ülkemiz yıllık yaklaşık 17 milyar dolar askeri harcama yapmaktadır. Eğer enerji konusunda bağımlı bir ülke olmasaydık belki de yılda tek başına 67 milyar dolarlık askeri harcama bile yapabilecek bir ülke olabilirdik. Rusya'nın yıllık askeri harcamasının 65 milyar dolar civarında olduğunu düşünecek olursanız konu daha bir net hale gelir. 65 milyar dolarlık harcama bir ülkeyi bölgesel güç olmaktan da öte küresel bir güç haline getirebilir. Ama biz yıllarca bu parayı yurtdışına ödemek zorundaydık. O şartlarda bile yerli ve milli üretimde bunca yol alan Türkiye önümüzdeki yıllarda enerji kaynakları sayesinde bambaşka bir noktaya varabilir.

Türkiye büyük hayallere sahip güçlü bir ülke. Ama enerji konusu hep can sıkıcı bir durumdu. Küresel bir aktör olabilmek için Türkiye'nin de enerji bakımından bağımsız olması büyük önem taşıyor. Bundan beş yıl öncesine kadar Türkiye doğalgazın yüzde kırkını tek başına Rusya'dan alıyordu. Bu da Türkiye'nin dış politikada Rusya'ya karşı manevra alanını daraltıyordu. Son birkaç yıl içinde bu tek yönlü ilişki değiştirildi ve doğalgaz alımı daha dengeli bir hale geldi. Fakat hiçbiri kendi kaynaklarımıza sahip olmanın yerini tutamaz.

Bırakın ihraç etmeyi Türkiye bu kaynaklardan kendi ihtiyaçlarını karşılasa, bu bile tek başına Türkiye'ye dünya siyasetinde yeni bir konum verir. Hepimize hayırlı olsun.