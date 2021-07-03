Amerika'da başını John Bolton'ın çektiği bir grup, Türk Demokrasi Projesi'ni ilan ettiler. Katılımcıların yegâne ortak özelliği, Türk düşmanı olmaları. Ama ne hikmetse ülkemize demokrasi getirecekler.

Çok sinir bozucu bir durum olduğunu bir kenara not edin. Amerikalı üç serserinin Türkiye'ye demokrasi getirmeye kalkışacak cüretkârlığına karşı söyleyecek söz bulamıyorum. Aynı küstah tavrı başka ülkelere karşı gösterdiklerine şahit olmuştuk. Hatta birçok Ortadoğu ülkesi, bu sahtekârlıkların sonuçlarını ağır biçimde ödedi.

Ancak Türkiye'ye karşı da aynı dilin kullanılmaya başlanması çok düşündürücü. Öncelikle Türkiye, bir NATO üyesi. Ve bazı Amerikalıların bu tür işlere girişirken on kere düşünmesi gerekirdi. Dahası Türkiye, onların demokrasi satabilecekleri bir ülke değil. Türkiye'yi zayıf rejimlerle kıyaslamaları da büyük bir aymazlık. Son olarak Türkiye demokrasisi yine o bahsi geçen örneklerle kıyaslanamaz.

Ama bu Amerikalılara laf anlatmaya çalışmanın bir anlamı yok. Müttefiklik ilişkisini zaten yeterince zedelediler ve artık pek umurlarında değil. Egemenlik kavramı zaten maalesef Amerikalıların hep göz ardı etmek istediği bir kavramdır. Demokrasi ise hep bir müdahale aracı olarak görülmüştür.

Amerikalılar dış politikada demokrasiyi ağızlarına almaya başladıklarında tedirgin olmakta fayda var. Irak'ta yedikleri haltları hep gördük. Arap Baharı boyunca da farklı bir iş yapmadılar.

Dünyanın gözünün içine baka baka bu yalanları söyler ve müdahale için hazırlık yaparlar. Diyebilirsiniz ki, ne Türkiye eski Türkiye ne de Amerika eski Amerika. Kabul. Türkiye büyüklüğündeki bir ülkeye demokrasi kılıflı bir müdahale yapmak için çıldırmış olmaları gerekir. Ama maalesef Amerika'ya zaman zaman çılgınlar hâkim olabiliyor. Türkiye'de bir iç savaş çıkarma ihtimalini daha önce de göze aldıklarını biliyoruz. Aynı zihniyetle hareket etmeleri hep ihtimal dahilinde.

İlla bir askeri müdahaleden bahsetmiyorum. Biden başta olmak Bolton gibileri de kullanarak bu meseleyi yakın dönemde çok daha fazla gündeme getirecekler. Türkiye'yi daha fazla suçlayacaklar. Uzun vadede farklı müdahale yöntemleri için zemin inşa etmeye başladılar.

Bu anlamda Türkiye'nin teyakkuzda olması gerekiyor. Özellikle içeride bunlara fırsat vermeyecek tedbirleri almak lazım.

Korku salmak gibi bir niyetim yok. Ama durumu ciddiye almakta fayda var. Amerika'da Türkiye aleyhtarı kazan kaynamaya devam ediyor.