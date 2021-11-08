Hiçbir insana küfür edemezsiniz. Şehit yakınına hiç edemezsiniz. Ama bu haltları yediyseniz milliyetçilik iddiasında bulunamazsınız.

Ama ne tuhaftır ki, bizim ülkemizde bu sınırları hiçe sayanlar var. Gerçi bu adamın ilk vukuatı değil. Hiçbir şeye saygısı olmayan arsız ve terbiyesiz bir tip olduğunu her vesileyle ortaya koyuyordu. İşi şehit ailesine küfretme noktasına kadar getirmiş.

Hayatın içinde birçok ahlaksızlık görebilirsiniz. Ama böylesi az bulunur cinsten. Bakalım gerçek bir müeyyidesi olacak mı?

Olması gerekir. Sadece siyasi değil toplumsal olarak bile bu tiplerin yalıtılması şart. Bazı çizgilerimiz olmalı. Eğer şehitlerimize küfrü bile içimize sindireceksek geriye hiçbir şey kalmaz.

İyi Parti milliyetçilik iddiasında olmasına karşın uzun süredir bu iddialarını karşılayabilecek nitelikte olmaktan çok uzak. Bu da zirve noktası oldu.

Kurulduğu günden bu yana türlü tartışmaların odağı olmanın ötesine geçemedi. Bir yönüyle merkez sağa göz kırptı. Ama çekirdek kadrosunu eski ülkücülerden kurduğu için milliyetçilik iddiasını hep diri tuttu.

Ama bana sorarsanız baştan itibaren milliyetçiler birer paravan görevi gördü. Onların kendilerine verdiği meşruiyet alanını kullanan bu tür tipler fason bir milliyetçilik üretti. HDP'ye göz kırpan, CHP'ye vagon olan bir parti çıktı ortaya. Gerçi zaten baştan iyibaren proje buydu.

Milliyetçi olmaya bile gerek yok. Bu ülkenin geleceğine halis niyetle bağlı her Türk vatandaşı işin aslını çok iyi biliyor.

Partinin kurumasal kimliğine söyleyecek söz kalmadı. Ama hala kendini milliyetçi olarak görenler varsa onlara seslenmek lazım. Köprüden önce son çıkış. Ya çıkın ortaya ve şehitlere küfredenlerin milliyetçilikle alakası olmadığını sizin de bu küfürbazlarla alakanız olmadığını haykırın. Ya da sonsuza kadar susun. Ya şimdi ya hiç.