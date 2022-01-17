HDP'li bir milletvekilinin PKK'lı bir teröristle resimleri çıktı. Resimden teröristin sevgilisi olduğu anlaşılıyor. Aslında büyük bir skandal. Ama maalesef o kadar alıştırıldık ki bu tür haberlere, bir hafta konuşup sonra da aymazlığımıza geri dönüyoruz. Sadece sevgilisi de değil. Dağda teröristlerin "üniforma" niyetine giydiği kıyafetleri de giymiş. Onlarla kampta kalmış. Az biraz bu işlerden anlıyorsam terör eğitimi de almıştır.

Dediğim gibi yine biraz konuşacağız. HDP'nin müttefiklerinin ne diyeceğini bekleyeceğiz. Onlar bunu da geçiştirmenin bir yolunu bulacak. Sonra da bu zamana kadar konuştuğumuz skandallar listesine ekleyip geçeceğiz.

Bu sefer tek farkı var. Bu sözde milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırmak için Meclis'e bir fezleke sevk edildi. CHPliler hayır oyu kullanmanın fırsatını kollayacaktır. İyi Partililer evet oyu verse bile arka kanallardan HDP'nin gönlünü almayı ihmal etmeyecektir.

Baştan beri seyrettiğimiz tiyatro tekrar sergilenecek. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü artık kimsenin utanması kalmadı. Herkes HDP'nin ne olduğunu çok iyi biliyor. PKK'nın uzantısı olduğuna dair şüphe yok. Sırtlarını dayadıkları, heykelini dikmek istedikleri PKK'nın sevgilisi olduklarını da resimlerle kayda geçirmiş olduk.

CHP ve İyi Parti'nin anlamlı bir tepki vermesini bekleyenler boşuna ümitleniyor. Her iki partinin de umurunda bile değil. Onların PKK gibi bir sorunu yok. Tek dertleri Erdoğan. Bu düşmanlık hissi öylesine gözlerini döndürdü ki, değil teröristin sevgilisiyle teröristin kendisiyle bile ittifak yaparlar.

Bazı konuların siyaset dışı olması gerektiğine inanırım. Devlet ve hukuk sistemi hepimize lazım. Teröristlere ve dış saldırılara karşı devleti ve hukuku korumak hepimizin görevi olmalı. Siyasi partiler birbirine en ağır biçimlerde yüklenebilir. Muhalefet iktidarın her yaptığına bir kulp uydurabilir. Ama terör örgütüyle işbirliği yapmak bambaşka bir duruma işaret eder.

Terör örgütü desteği sayesinde seçim kazanacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Terörle işbirliği yapanların hiçbiri hiçbir zaman dünyanın hiçbir yerinde kazanamadı. Terör öyle bir beladır ki, bumerang gibi döner dolaşır, sizi vurur. Bu anlamda günümüz muhalefet liderlerinin tarihe geçeceğini düşünüyorum. Seçim kazanmak için teröre bel bağlayacak kadar düşmüş olmak öyle ya da böyle bir gün sizin tarih önünde yargılanmanıza neden olacaktır.