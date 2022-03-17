Ukrayna Savaşı bir konvansiyonel savaş olabilirdi.

Nihayetinde iki devlet arası bir savaştan bahsediyoruz. Fakat bu devletlerin orduları arasındaki güç farkı o kadar fazla ki, Ukrayna baştan itibaren konvansiyonel yöntemleri neredeyse hiç tercih etmedi.

Sınır boylarında Rus güçlerinin karşısına çıkacak olursa Rusya'nın ateş gücü karşısında çok büyük hasar alacağını biliyordu. İlk günden itibaren savaşta asimetrik yöntemlere ağırlık vereceğini ve asıl direnişini şehir savaşlarında ve hatta özellikle Kiev'de vereceğini gizlemedi.

Stratejik açıdan doğru bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Mümkün olan en derin sahada savunmada kalmak en doğru tercih. Ancak operasyonel ve taktik açıdan ne kadar başarılı olacakları daha da önemli. Zira asimetrik savaşlarda taktik başarı kilit öneme sahip. Eğer sokak çatışmalarında iyi bir planlama ve uygulama yapamazlarsa, bu zamana kadar çekildikleri alanda sıkışıp kalırlarsa, gerilla taktiklerinin iyi örneklerini veremezler ve operasyonel hareketliliği sağlayamazlarsa işleri zor.

Bir yandan Kiev'de Rusya'nın canını yakmaları gerekiyor, bir yandan da Rus birliklerinin arkalarına sarkmaları lazım. Şimdiye kadar bu işi yapmadılar veya yapamadılar. Zayıf tarafın olmazsa olmazı olan manevra savaşı örneklerini nadiren verdiler. Mesela, Sumi'den kilometrelerce uzayan bir Rus kolu var. Bu kolun arkalarına topçu ateşi bile denemediler.

Bu tür savaşlarda güçlü kazanamazsa kaybeder. Ama güçlü hata yapmazsa kazanır. Zayıfın her türlü sürpriz manevrayı yapmak zaten görevidir. Şimdiye kadar olmadı. Sanırım Ukrayna, Kiev savunmasına fazlaca odaklı ve diğer bölgelerde şansını pek kullanamıyor. Ama öte taraftan Rusya'nın da çok fazla sayıda hata yaptığını gördük.

Şehir çatışmaları başladığında lojistik sorunlarının artış gösterebileceğini tahmin ediyoruz. Putin de endişeli. O nedenle Kiev'e girmeden diplomatik bir çözüm için bastırabilir. Bir yandan bu işten hızla sıyrılması lazım. Çünkü oldubittiye getiremedi. Ve kanaması devam ediyor. Bir yandan da şehir savaşlarında süratin ölümcül olduğunu biliyor.

Putin'in ikilemi işte burada. Şehirlere iyi hazırlanmadan girecek olursa daha da fazla çıkmaza saplanabilir. Hazırlanmak için bekledikçe de hem tempo düşer hem uluslararası ekonomik baskı etkisini artırır.

Ama Ukrayna için durum daha zor. Artık bir savunma derinlikleri yok. Ne kadar iyi şehir savaşı verebilecekleri belirsiz. Motivasyonu diri tutmak için gerekli olan sivil/milis örgütlenmeleri ne kadar iyi yaptıklarına dair şüpheler var. Hepsinden önemlisi, Rusya'nın gözü dönebilir ve ateş gücüne dayalı olarak Kiev'i cehenneme çevirebilir. Rusya maalesef kazansa da kaybetse de Kiev'i ağır bir yıkım bekliyor gibi. Buradan Ukrayna için kolay bir çıkış yok.