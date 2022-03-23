Bakan Hulisi Akar SABAH’a konuştu: Üç kıta etki alanımız

Milli imkanlarla üretilen AKYA torpidosu, Milli Savunma Bakanı Akar’ın TCG Preveze denizaltısında yaptığı atışla ilk defa gerçek hedefi vurdu. SABAH’a konuşan Akar: Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye özne haline geldi. Artık üç kıta etki alanımız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi'ni (MÜREN) kullanarak, milli imkanlarla üretilen AKYA torpidosu ile ilk defa gerçek hedefe atış yaptı. Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile milli imkanlarla üretilen AKYA eğitim torpidosunun denizaltıdan hedefe yapılacak atış testi dolayısıyla Marmara Denizi'nde İzmit Körfezi'ndeki Denizaltı Eğitim Sahası'nda bulunan "Derinliklerin efsanesi" parolasıyla görev yapan TCG Preveze denizaltısına gitti. Bakan Akar, TCG Preveze'den milli torpido AKYA'nın atışını gerçekleştirdi. Milli atış sistemi MÜREN üzerinden yapılan atışla AKYA eğitim torpidosu, hedef gemiye atışını başarıyla tamamladı. Bu sayede, milli torpido AKYA ile ilk defa gerçek hedefe atış yapılmış oldu. Başarıyla tamamlanan atışın ardından ROKETSAN ve TÜBİTAK başta olmak üzere, tüm proje paydaşları ile personeli tebrik eden Bakan Akar, gündeme ilişkin SABAH'a özel değerlendirmelerde bulundu. Akar özetle şunları söyledi.







TEK YUMRUK TEK YÜREK: Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, teşviki ve desteğiyle savunma sanayiinde önemli aşamalar kaydedildi. Artık kendi hafif silahlarımızı, obüslerimizi, ATAK helikopterlerimizi, İHA, SİHA ve TİHA'larımızı, gemilerimizi yapar hale geldik. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir nizam, bir intizam içinde tek yumruk, tek yürek olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan terörle mücadele diğer taraftan dost ve kardeşlerimizle olan münasebetlerimiz, sadece Libya ve Azerbaycan olarak düşünmeyin, Somali, Katar, Sudan, Kosova, Bosna ve diğer coğrafyalar var. Gerçekten bütün coğrafyalarda, Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da çok ciddi bir alanımız var. Bu sorumluluklarımızı samimi olarak yerine getirmeye çalışıyoruz.







3 KITA ETKİ ALANIMIZ: Türkiye Cumhuriyeti devleti gerçekten Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özne haline geldi; Yani bizim ilgi alanımız, etki alanımız gelişti. Üç kıta etki alanımız. Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. Hem kendimiz için hem dost ve kardeşlerimiz için hem de onun ötesinde bölge, dünyanın o parçasının barışı, huzuru, güvenliği için gayret sarf ediyoruz.







TAHLİYE ÇALIŞMASI: Özellikle Mariupol'deki durumu yakından takip ediyoruz. Bir an önce oradaki masum insanların bölgeden tahliye edilebilmeleri için gayret gösteriyoruz.

PUTİN 'HAYIR' DEMİYOR: Sayın Zelinsky Sayın Putin'le görüşmek istiyor. Putin de 'Hayır' demiyor. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla böyle bir görüşme yapılabilir. Temennimiz ateşkesin sağlanması. Çözümün süratle sağlanması lazım.