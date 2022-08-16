Kişisel olarak altılı masada en ciddi gerilimi CHP ile İyi Parti arasında bekliyorum. Ve aslında etrafa saçılan haberlere kulak kesilecek olursanız sert bir mücadelenin masa altından yürüdüğünü duyabilirsiniz. Ancak bu gerilimin gün yüzüne çıkmaması için taraflar ellerinden geleni yapıyor. Zira gerilimi yansıtan, oyunbozan olarak isimlendirilecektir.

Masanın küçük partilerinin fazla bir direnç göstermesini beklemiyoruz genel olarak. Ancak son günlerde anlaşmazlıklara dair haberleri de genelde bu küçük partilerden duyar olduk. Mesela, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni seçim sistemiyle altılı masanın "anlamını yitirdiğine" benzer açıklamalar yaptı.

Aynı şekilde Babacan da ortak adaylık meselesinin masa gündemine gelmeyeceğini ve gelmemesi gerektiğini ima eden bir dil kullanıyor. DEVA ile Gelecek ve her ikisi ile Demokrat Parti arasında geçen ve üzeri örtülmeye çalışılan atışmaları bir kenara bırakacak olsak bile son dönemde bu küçük ortakların sesinin biraz daha yoğun bir şekilde çıkmaya başladığını düşünebiliriz.

Sanırım bunun iki nedeni var. Birincisi, gerçekten masada söz söyleme ve söz geçirme şanslarının azaldığını gördüklerinden bu tür açıklamalarla bir tür nazlanma işine giriştiler. CHP'ye "Bizi çantada keklik görmesen iyi edersin" iması yapıyorlar. Ancak bunun CHP saflarında pek ürkütücü ve ikna edici olduğunu sanmıyorum. Aksine CHP, İyi Parti'yi bile çok ürkütücü bulmuyor. Masanın anlamsız kaldığı gibi imaları da çok umursayacağını sanmıyorum. Bu partilerin masadan kalkma ihtimalini oldukça zayıf görüyorlar.

İkincisi ve bence daha önemlisi, bu partilerin anket performanslarıyla ilgili. Kamuoyu nezdinde sağ ve muhafazakâr görüntü sergilemek adına kurgulanmış olmalarına rağmen CHP ile aynı masada ve zayıf bir görüntü vermeleri nedeniyle algılanış biçimleri hiç de beklendiği gibi olmadı. Aksine bu partiler, CHP'nin kolaylaştırıcıları haline dönüştükleri için AK Parti'den bekledikleri kayma bir türlü gerçekleşmedi ve aslında ilk çıktıkları güne oranla kan bile kaybeder hale geldiler. Mesela, Yeniden Refah Partisi'nin oyu bile, sırf muhtemelen CHP masasına oturmadığı için, bu partilerin önüne geçmeye başladı.

Sanırım masanın küçük partileri de bu gerçeği görmeye başladı. O nedenle de çok kolay lokma olmadıklarını anlatmaya çalışıyorlar. Fakat bunca olan bitenden sonra bu tür açıklamalar pek de inandırıcı olacak gibi değil. Büyük bir siyasi hesap hatasıyla saplandıkları noktadan çıkmaları zor. Ölü doğdular. Gömülmeyi bekliyorlar. Millete dayanmak yerine elitler arası uzlaşıya dayanmayı tercih eden her başlangıcın varacağı sona doğru yürüyorlar.