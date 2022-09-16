Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak için kalabalık bir heyetle Özbekistan'ın Semerkand kentine geldi. Kentte yoğun bir diplomasi trafiği var. Özbekistan uzun süredir bu zirveye ev sahipliği için hazırlanıyordu. Devlet başkanlarının hepsi burada. İkili görüşmeler zirvenin daha da hareketlenmesine neden oluyor. Ukrayna Savaşı'ndan bu yana Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri ilk kez bir araya geliyor. Putin için Batı ile mücadelesinde bu görüşmelerin önemi büyük.









Özellikle Çin ile Rusya arasındaki ve Rusya ile Türkiye arasındaki görüşmeler merak uyandırıyor. Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmasa da davetli olarak katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem zirveye katılacak hem de iki gün boyunca ikili görüşmeler yapacak. Sembolik olarak da ilginç bir görüntü çıkıyor. Zira Erdoğan cuma gecesi buradan hareketle doğrudan New York'a geçecek ve BM'ye de katılacak. Türkiye'nin son yıllarda kurduğu diplomatik ilişkilerin doğasını yansıtan bir görüntü. Türkiye hem Doğu'da hem Batı'da. Bütün zirvelerin tam göbeğinde. İlgi çekmeye devam ediyor.