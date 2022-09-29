Millet İttifakı için karar anı geldi. Kriz de patladı. Meral Akşener bu zamana kadar ima yollu ve parça parça dile getirdiklerini şimdi tek bir seferde çok daha açık bir şekilde ortaya koydu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına daha açık itiraz edemezdi. "Endişelerim var. Kazanacak aday belirlemeliyiz" dedi. Dahası Kılıçdaroğlu'nun tam 8 kez "Aday olmayacaklar" dediği İmamoğlu ve Yavaş'ı aday gösterdi. O ikisinden biri aday olursa "Biz varız" dedi. Mefhumu muhalifinden aksi takdirde "Biz yokuz" demek istiyor.

Akşener bir diyet varsa onu da "Fazlasıyla ödedik" dedi. Kendisine ve partisine yönelik tehdit ve şantaj içerikli açıklamaları da sorun ediyor. Masadan kalkabileceğini açıkça söyledi. Bombanın pimini çekti ve CHP'nin avucuna koydu. "Patlatacaksan sen patlat" demektir bu. "Patlayacaksak ben hep beraber patlamaya hazırım" diyor.

Baştan beri söylemeye çalışıyorum. CHP'nin kurgusu bu zamana kadar gayet iyi işledi. Akşener'i baskı altında tutarak, Akşener'in açıktan yapamadığı itirazları görmezden gelmeyi şimdiye kadar başardılar. Ama son anda Akşener'in de bir hamle yapmak zorunda olduğunu biliyorduk. İşte o hamle sert biçimde geldi.

Akşener hâlâ ittifakı bozan taraf olmaktan kaçınıyormuş görüntüsünü özellikle veriyor. İttifakı bozan tarafın CHP olduğunu iddia edebileceğini de HDP üzerinden ima ediyor. Tutar mı bilinmez.

Ama bundan sonra önümüzde iki seçenek var. Birincisi, CHP diretir ve Akşener çektiği restin üzerini örtmek zorunda kalır. İkincisi, CHP yine diretir ve Akşener de kendi adaylığını ilan eder. Dikkat ederseniz diğer seçenekleri saymıyorum. Çünkü CHP'nin diretmediği veya İmamoğlu ve Yavaş seçenekleri gerçekçi seçenekler değil. Yavaş veya İmamoğlu'nun adaylığı meselesini baştan beri Akşener'in asıl tercihleri olarak görmedim. "Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz için kullanıyor" Akşener bu isimleri. CHP'nin diretmeme ihtimali de çok zayıf. Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığından vazgeçmesi bir intihar olur. Sonuç olarak geriye, Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığı veya Kılıçdaroğlu ile Akşener'in her ikisinin de adaylığı seçenekleri kalır.

Hangisinin daha güçlü ihtimal olduğunu soracak olursanız, "Siyasetin işleyişine bakmak lazım" derim. Eğer siyaset organik biçimde işlerse her ikisi de aday olacaktır. Yok eğer kaset ve dosya savaşları yoluyla dışarıdan müdahale gelirse ancak o zaman Akşener'in geri adım atacağını düşünüyorum.

CHP şimdilik resmi kanallardan olayın üzerini örtmeye çalışacaktır. Ancak mızrak çuvala sığacak gibi değil. İyi Parti, toplum önünde daha fazla çıkış yapabilir. Önümüzdeki günler gerçekten sıcak geçecek. Son düzlüğe girdik.