Altılı masa toplanmaya doyamıyor. Yeni bir tur daha başladı ve dün CHP Genel Merkezi'nde tekrar bir araya geldiler. Gerçi önceki turda neyi ve neleri tamamladılar da bu tur da neyi tamamlayacaklar bilmiyoruz ama toplantılar devam ediyor.

Sanırım bu toplantılar aslında adaylık belirleme işini ötelemek için CHP tarafından kurgulanmış. CHP adayını son ana kadar açıklamayacak ve yumurta deliğe geldiğinde bunca turdan sonra kimse CHP'nin adayına itiraz edemeyecek. O nedenle CHP her ne olursa olsun masayı ayakta tutmakla meşgul. Küçük partiler de zaten masaya oturmaktan memnun. Aksi taktirde siyaset sahnesinde görüntü bile veremeyeceklerini bildiklerinden masaya gelip gitmeyi bile başlı başına bir siyaset olarak görüyorlar.

Masadan sıkıntı duyan tek taraf İyi Parti. Çünkü masa İyi Parti için bir kapana dönüşmüş halde. Bu zamana kadar müzakere etmenin bir yolu olabileceğini düşünen İyi Parti beklediği müzakerenin gerçekleşmeyeceğini anlamaya başladı. O nedenle de çıkışlar yapıyor.

Meral Akşener'in açıklamaları geçen haftaya bomba gibi düşmüştü. Ardından Kılıçdaroğlu ile baş başa bir toplantı yaptı. Görüşmede beklediğini aldığına dair hiçbir işaret yok. Anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu uzlaşmacı bir konuşmayla krizi ötelemiş ve geçiştirmiş gibi görünüyor. Ki, Akşener bir başka gazeteye verdiği röportajda dilini biraz yumuşatma yoluna gitti. Daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nu ayırt ederek partisine parmak sallayanların CHP'ye yakın gazeteciler ve eski siyasetçiler olduğunu söylemiş. Halbuki İyi Parti'ye parmak sallayanlar CHP'nin genel başkan yardımcılarıydı. Ama en kolay olanı suçu gazetecilerin üzerine atmak olsa gerek.

Kılıçdaroğlu Akşener'e ne söyledi bilmiyorum ama meseleyi ötelemenin Akşener lehine olduğunu düşünmüyorum. CHP zaten baştan beri zamana oynuyor. İyi Parti'nin hamlelerini göz ardı etmeye çalışıyor. Krizi sona saklayarak İyi Parti'nin çıkış yollarını kapatmak istiyor. O nedenle Akşener karar anını öteledikçe CHP'nin tercihlerine mahkûm olma ihtimali de o kadar artış gösteriyor.

Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde mesaisini Akşener'e değil diğer küçük partilere harcayacağını düşünüyorum. Demokrat Parti'den zaten olur aldı. Diğer bir iki partiden daha onay alırsa İyi Parti'ye noterlikten başka şans kalmaz. Çok ilginç bir şekilde İyi Parti bu tür adımlar atmıyor veya atamıyor. Vaktini bel altı vuruşlarla geçirmek ve ani çıkışlar yapmak yerine küçük partilerle bir uzlaşı üretmeye ayırsa belki şimdiye kadar istediği sonucu elde etme şansı bile olabilirdi. Ama İyi Parti ısrarla bu işi sadece CHP ile yürütmeye devam ediyor. CHP de bu sayede zorlanmadan süreci yönetiyor.