Erdoğan yine öyle bir vizyonla çıktı ki, bildiğiniz bütün siyasi çalışmaları veya basit manevraları unutun. Ankara'da dün gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısı bir kez daha bambaşka bir siyasetçiyle ve bambaşka bir siyasetle karşı karşıya olduğumuzu gösterdi. Siyaseti kayıkçı kavgasından veya parti içi delege yapısından ibaret zannedenlere yeni bir yüzyılın ateşi nasıl yakılır, Türkiye'nin önüne bir vizyon nasıl konulurun dersini verdi.

Yedi-sekiz siyasi parti bir araya gelip bir seçim programı ortaya koyamazken, bırakın programı, aday bile çıkaramazken, Erdoğan Türkiye'nin yüzyılını şekillendirmeye koyulmuş. Dahası dünya düzenine el atmış. Dünyadaki vesayet mekanizmalarını devirmeyi tasarlamış. Türkiye'yi de yeni dünyanın merkezine koymuş. Özeti budur. Abartılı mı buldunuz? Bu zamana kadar yaptıklarına bir bakın derim.

Ülkenin son 30 yılına damgasını vurduğu yetmezmiş gibi hâlâ en çalışken, en vizyoner, en güçlü, en azimli siyasetçi olma vasfını sürdürüyor Erdoğan.

Bakın bu sıradan bir fark değil. Bir tarafta seçmenden oy isterken "Bir de beni deneyin" kolaycılığına alışmış muhalefet, diğer tarafta icraatını ve gelecek vizyonunu referans gösteren gerçek bir lider.

Bu ikisi arasındaki farkı hâlâ anlayamadıysanız boş yere parmak hesabıyla seçim kazanma hayalleri kurmayın derim.

Erdoğan kubbesini gümbür gümbür bir hitapla havaya kaldırdığı coşkulu salonda önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma sözü verdi. Muhtemelen aylar süren bir çalışmanın son halini sundu.

Ayrıntısını burada vermek mümkün değil ama konuşma iki ana kısımdan oluşuyordu. Erdoğan birinci bölümde gururla 20 yıllık icraatını anlattı. İkinci bölümde ise önümüzdeki yüzyılın ana başlıklarını tarif etti. O başlıklar barışın, başarının, bilimin, dijitalin, değerlerin, gücün, halkın, huzurun, iletişimin, istikrarın, istikbalin, kalkınmanın, sürüdürülebilirliğin, şefkatin, üretimin, verimliliğin yüzyılı şeklinde devam ediyor.

Erdoğan bu zamana kadar yapılamaz denilenleri teker teker yaptığı gibi şimdi de sıradan siyasetin kulvarlarının çok ötesinde bir role soyunmuş. Türkiye'yi küresel siyasetin küresel gücü haline getirmeye niyetlenmiş. Adına da Türkiye Yüzyılı demiş. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun.