TOGG banttan indi. Şubat ayında talepler toplanacak. Mart ayında satışa sunulacak. Türkiye'nin bir hayali daha gerçek oluyor. Yerli ve milli bir otomobil markası Cumhuriyetin yüzüncü yılında hepimizin gururu olacak.

Ülke ekonomisi için önemli bir kazanç olduğu ortada. Fakat asıl önemi bundan ibaret değil. TOGG Türkiye'nin son teknolojik gelişmeleri takibinin de motoru olacaktır. Hep söylenir. Türkiye sanayi çağını kaçırmış ve bu nedenle de önde yarışan aktörlerin arasına bir türlü girememişti. Şimdi TOGG ve SİHA gibi sistemler sayesinde Türkiye'nin yazılım çağını umut ediyoruz.

TOGG ülkenin maddi altyapısına sunacağı katkının ötesinde zihni yapısına etki edecektir. Devrim arabalarıyla 60 yıl önce başlayan fakat doğmadan çökertilen bir heves zihinlerde hep bir hayal olarak kalmıştı. O zamandan bu zamana öylesine küçük görülmüş ve öylesine alaya alınmıştı ki, sözünü etmek bile zordu.

Yine Erdoğan ortaya atıldı ve bu işi de üslendi. Üstelik Kemal Kılıçdaroğlu gibi muhaliflerin tüm aşağılayıcı ve itham edici sözlerine rağmen durmadı. Koca koca otomotiv sanayicilerinin itirazlarına rağmen yılmadı. Yıllarca ilan etti. Çeşitli toplantılarda sanayicileri karşısına alıp "babayiğit arıyoruz. Devlet olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi. Babayiğitleri bulması bile zaman aldı ama sonunda başardı.

Yerli otomobil fikrine karşı muhalefetin sadece bilgi ve cesaret eksikliğinden kaynaklandığını düşünmüyorum. Aksine yıllarca bilinçli, sistemli ve örgütlü bir propagandaya maruz kaldık. Türkiye'yi Batı üretim bandının yan sanayisi olarak tutmak isteyenlerin propagandasıydı. TOGG işte bunu da yerle bir edecek.

Muhalifler hala aynı teraneleri anlatadursun TOGG banttan indi yakında yollara da düşecek inşallah. İşte o zaman Türk insanının zihni artık istenildiğinde her türlü atılımın bu ülke kaynaklarıyla yapılabileceğine geri döndürülemez bir şekilde ikna olacaktır ve artık bu tür propagandalara prim vermeyecektir.