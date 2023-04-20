Ülkede seçime gidiyoruz. Sözüm ona iki iddialı aday var. Ama yine ortada korkunç bir performans farkı dikkat çekiyor. Erdoğan yine icraatlarıyla, vizyonuyla, söylemiyle gündemi havaya kaldırıyor. Kılıçdaroğlu ve arkasındaki ittifak ne sahada var ne söylemde. Kılıçdaroğlu akşamları sosyal medyada bir video yayınlıyor. O kadar.

Millet İttifakı aylarca toplantı yaptı. Kazanacaklarına "sarsılmaz bir inançla" Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdiler. Bu seçimi de "ölüm kalım seçimi" diye tarif ediyorlar. Hatta Erdoğan kazanırsa bu son seçim olurmuş falan. Yani öylesine önemli.

Ama performansa bakınca ben şahsen işi yeterince ciddiye almadıklarını düşünmeden edemiyorum. Zira tarihi bir seçime gidiyorsanız azıcık çalışırsınız. Derdinizi anlatırsınız. Ama bu zamana kadar birkaç kampanya videosu gördük, bir de Kılıçdaroğlu'nun etkisi sosyal medyada sınırlı kalan kısa konuşmalarını.

Anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu mümkün olduğunca az görünüp mümkün olduğunca az hata yapmak üzerine kurmuş stratejisini. Kampanya yürütücüleri ve goygoycuları da bunu "zekice" falan diye sunacaktır. Ama bana sorarsanız beceriksizlik korkusu ve tembelliktir.

Tembellikten neyi kastettiğimi anlamak istiyorsanız, Kılıçdaroğlu'nun bir günlük programı ile Erdoğan'ın bir günlük programını mukayese edin.

Erdoğan, ramazanın neredeyse tamamında iftarını deprem bölgesinde açtı. Sürekli sahada. Milletin içinde. Şimdi mitingleri de başlattı. Salı günü Afyonkarahisar ve Eskişehir'de birer miting ve çok sayıda toplantı yaptı. Gençlerle iftar açtı. Gece saat birde hâlâ TRT'de röportaj veriyordu. Çılgın bir takvimle, çılgın bir programla çalışmaya devam ediyor. Sadece çalışmak değil. Takvimde her şeyin bir sırası var. Togg, TCG Anadolu, Kızılelma ve diğerleri. Ardı ardına piyasaya sürülüyor. Kılıçdaroğlu da elinde soğanla video çekiyor.

Durum bundan ibaret olunca kampanya da karalamadan ibaret oluyor. Kızılelma tenekeymiş. TCG Anadolu bir bombayla patlarmış. Togg'un üretim bandı yokmuş. Doğalgaz aslında hiç bulunmamış. Falan da filan.

Ha bir de bu aralar seçim spekülasyonuna başladılar. Erdoğan uçan mürekkep kullanacakmış. Akıllı mühürleri devreye sokacakmış. İnşallah sadece kaybetmenin kılıfını yapıyorlardır, yok eğer daha tehlikeli bir iş için altyapı kuruyorlarsa o zaman gerçekten işimiz var.