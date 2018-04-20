Gençlerin bir kısmının bu şer koalisyondan etkilenip yanlış alanlara itilmeye çalışıldığı doğrudur.

Ancak; bizim gençliğimizin dinlerine olan köklü ve güçlü bağı bu tür ifsadlardan etkilenmeyecek kadar güçlüdür. Kısacası bu tahribat, tahrifat ve tezyifat ne kadar güçlü olursa olsun akamete uğramaya mahkumdur.

Buradan din, kitap ve peygamber inkarcılarına bir ekmek çıkmaz.

Bizim endişemiz; tek bir gencimiz bile peygamber inkarcısı bu şer koalisyondan etkilenirse ahiretini perişan edeceğindendir.

Yoksa bu coğrafya nice sapkın ve yoldan çıkmış boş kuruntuyu, dalaletteki düşünce ve felsefeyi tarihin çöplüğüne gömmüştür.

Unutmamamız gereken şudur:

Bu dinin, kitabın ve Resulünün koruyucusu Yüce Allah'tır.

- Biz sana kitabı indirdik ve sen onu unutmayacaksın.

- Bu dini biz indirdik ve biz koruyacağız.

- Bu din bütün dinlere hakim olacak.

- Allah'ın dinini söndürmek istiyorlar ancak dinin tamamlayıcısı Allah'tır. Gibi bütün Kur'ani işaretler dinin bütün kabulleriyle Allah'ın zimmetinde olduğunu göstermektedir.

- Telaşlanmadan ama tedbirli davranarak yola devam. Ölüm gelinceye kadar kulluğa devam.