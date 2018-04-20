Zeyd bin Sabit (r.a.) diyor ki; ben, Ebu Hureyre ve başka biri Efendimizin yanındaydık.

Efendimiz (s.a.v.) dua edin amin diyeyim diye buyurdu. Ben ve arkadaşım kendimiz için dua ettik. Hz. Peygamber (s.a.v.) amin dedi. Sonra Ebu Hureyre dua etti. Duasında şöyle dedi:

"Allah'ım! Ben senden bu iki arkadaşımın dilediğini diliyorum, bir de unutulmayacak bir ilim istiyorum." Bunun üzerine Hz. Peygamber amin dedi.

Biz bu güzel duayı duyunca; biz de aynını istiyoruz dedik. Fakat Hz.

Peygamber bu isteğimize amin demedi ve şöyle buyurdu: Şu Devsli delikanlı sizi geçti. (Hakim, Müstedrek)