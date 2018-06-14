Ramazan Müslümanların güzel alışkanlıklar edindiği ve birçok ibadet işlediği bir ay olarak tamamlandı. Bu alışkanlıkları ramazan sonrasına taşıyarak tüm yılı hayır ve hasenatımızı çoğaltarak geçirelim

Amel defterinizi Ramazan'da iyiliklerle doldurdunuz.

Oruç tuttunuz, namaz kıldınız, gülümsediniz, komşunuza ikramda bulundunuz, fitrenizi çıkardınız, daha sevecen ve affedici oldunuz, sizi kıranı kırmadınız, kem gözle bakmadınız, özetle Ramazan şuuruna uygun ibadetler yaptınız.



YARIN RAMAZAN BAYRAMI

Peki, bundan sonra ne yapacaksınız?

Kendinize yeni dönemde – önümüzdeki Ramazan'a kadar – bir yol haritası çizdiniz mi? Namazla, diğer ibadetlerle aranız nasıl olacak? İnşallah Ramazan bitince amel defterinizi katlayıp da gelecek Ramazan'a kadar ibadetlerinize ara vermezsiniz. Sizin için duam bu.

Yarın ibadetlerinizi yapabilmenin bayramını kutlayacaksınız.

Gülümseyeceksiniz. İnsanlarla selamlaşacaksınız.

Fakiri hatırlayacaksınız.

Baba ve annelerinizi ziyaret edip dualarını alacaksınız. Vefat etmişlerse belki mezarlarını ziyarete gidersiniz.

Gitmelisiniz de. Çünkü onlar orada hayattayken bekledikleri gibi sizi bekleyecekler.

Çocuğunuzun elinden tutup sabahın erken saatlerinde camiye gideceksiniz.

Orada hocamızın güzel vaazını dinleyeceksiniz. Yolda gördüğünüz herkese selam vereceksiniz. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.) 'selamı yayın' buyuruyor. Tanıdığımıza zaten selam veriyoruz. Önemli olan tanımadığımıza selam vermektir. Onların gönlünü kazanmaktır.



YÜCE ALLAH'A AHDİNİZİ DİRİ TUTUN

Şöyle veya böyle, Ramazan bitti.

Ama güzel alışkanlıklar edindik. Hayır ve hasenatımızı çoğalttık. Duygulandık.

Yer yer gülümsedik. Şimdi yeni bir koşuşturma başlayacak. Dünya'nın hengâmesine kapılacağız, koşacağız.

Koşturacağız. Ama ne olursa olsun Yüce Allah'a verdiğimiz söze sadık kalalım. "Seni Rab kabul ettik. Sen bizim Rabbimiz'sin." sözüne ve ahdine sadık kalalım. Rabbim ramazan boyunca yaptığınız bütün dualarınızı kabul etsin.



BİR AYET

GÖKLERIN ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür. Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. (Hûd, 123)



BİR HADİS

"ALLAHIM! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlâkımı da güzelleştir." (İbn Hanbel,el-Müsned, I, 403)



ESMA-ÜL HÜSNA

EL-GAFUR: Affı ve mağfireti bol.



SORU - CEVAP



Evimde kedi besliyorum. Kedi uğursuzluk getirir diyorlar, doğru mu?

Herhangi bir hayvanı beslemek uğursuzluk getirmez. Esasen dinde uğursuzluk kavramı hoş görülmez. İnsanlar kendi hatalarını uğursuzlukla izah ederler çoğu kez. Kedi beslemek ise güzel bir harekettir. Peygamberimiz kediyi çok sever. Büyük sahabesi Abdurrahman bin Sahr'a (RA), Ebu Hureyre yani kediciğin babası ismini vererek hayvan sevgisini canlandırmıştır.



Cennete girersem eşime katlanmak zorunda mıyım?

Öncelikle eşinizle aranızda sevgi ve anlayışın hâkim olmasını dileyelim. Sorunuzun cevabına gelince; Kişi cennette istemediği hiçbir şeyle muhatap olmayacaktır. Arzuları gerçekleşecektir.



İbadetler cennete girmek için mi yapılmalıdır?

Mü'min, ibadeti Allah istediği için yerine getirir. Müslüman elbette cenneti ister ve elbette de cehennemden korkar. Ama ibadetini cehennem korkusu veya cennet arzusuyla yerine getirirse ibadetin ruhunu anlamamış olur. Hz. Ali, cennet veya cehennem niyetiyle ibadet edenleri paralı kölelere benzetir. Allah rızası ve sevgisi, ibadetin gayesi olmalıdır.