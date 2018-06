Mümin duygu, düşünce ve eylemlerinde bir bütün oluşturmalı. Bunu sağlamak isteyen Müslümanın ilk kaynağı ise Kuran-ı Kerim’dir

Müminun Suresi'nin ilk ayetleri müminleri tanımlar. Bu ayetlerde bahis konusu olan ideal Müslüman'dır. Sokakta, caddede görülen Müslüman bu çizginin çok dışında olabilir. Çoğu kez de dışındadır.

Kendimizi kandırmayalım. Allah'a karşı da kendimizi övecek halde değiliz. O halde doğrusunu söylemek gerek: Ya imanda, ya ibadette, ya alışverişimizde, ya nefsi temayüllerde, ya da başka hususta Kuran-ı Kerimin hedeflediği İslami hassasiyetin çok uzağındayız.

Sure şöyle başlıyor; "Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler... Onlar ki, zekâtı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar." (1-5)

Müminlerin özellikleri diğer surelerde şöyle anlatılır:

Onlar Rabbine kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini bilirler. (2/46)

Onlar, bağışlanma dileyenlerdir. (3/17)

Peygamberler arasında ayrım yapmazlar. (4/152)

Kötülüğü iyilikle savarlar. (13/22)

İnsanları affederler öfkelerini yutarlar. (3/134)

Cimrilik yapmazlar. (25/67)

Allah'ın haram kıldığı, canı haksız yere öldürmezler. (25/68)

(Bağışlanma hususunda) Korku ve ümit arasında bulunurlar. (32/16)

Yalnız Rablerine tevekkül ederler. Güvenip dayanırlar." (8/2)

Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. (23/57-60)

Kalpleri ancak Kuranla yatışır" Kuran-ı kerim onları tatmin eder. (39/23)

Ayetlere karşı sağır ve kör değillerdir. (25/73)

Gaybe ve ahirete şüphesiz iman ederler. (31/8)

Yoksula verirken, cimrilik etmezler, hayırda yarışır, zekâtlarını öderler. (25/67; 23/61; 3/4)

Bir kötülük yaptıklarında Allah'ı hatırlar ve bağışlanma dilerler. (3/135)

Alçakgönüllüdürler. Mütevazidirler. (25/63)

Zina etmezler. Irzlarını korurlar. (70/29; 25/68)

Allah'ın helal kıldığını helal, haram kıldığını haram kabul ederler. (16/116)

Rablerine karşı çok şükredicidirler. (28/73; 30/46; 67/23)

Öfkelerini yutarlar. Ve insanları affederler. (3/134)

Haklarına tecavüz edildiğinde yardımlaşırlar. (42/39)

Ölüm veya kıyamet günü gelmeden önce Rabbin çağrısına uyarlar. (42/47)

Onlar zan dan bilmeden, araştırmadan dedikoduyla hareket etmektensakınırlar. (49/12)

Kusur ve mahremiyeti araştırmazlar. Gıybet yapmazlar. (49/12)

Edepli davranırlar. Allah'a din öğretmeye çabalamazlar. (49/16)

Birbirlerini alaya almazlar. Birbirlerini karalamaz, kötü lakaplarla çağırmazlar. (49/11)

Dünya hayatının bir oyun, bir eğlence, bir süs ve övünme yarışı olduğunu bilirler. Günün birinde bütün bunların yok olacağını da bilirler.

(57/20)

Birer Müslüman olarak en bariz hatamız; iman ettiğimize tam iman edemememizdir. Çünkü hem Allah'a ve ahret gününe iman edeceğiz hem de Allah'ın buyruklarını nefsani buyruklarımıza feda edeceğiz. Veya iman ettik demekle ahirette yakayı kurtaracağımızı sanacağız. Hz. Ali'nin, kölelerin imanı dediği iman bu olsa gerek.



BİR DUA

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Rüyada Öğrettiği Dua Allah'ım, senden yalvararak diliyorum;

Ey gizliyi bilen! Ey göğü kudreti ile bina eden! Ey yeri izzeti ile döşemiş olan! Ey celalinin nuru ile güneşi ışık merkezi, ayı yol gösterici kılan! Ey her temiz nefse yönelen! Ey korkanların, gönlü temiz olanların korkusunu gideren! Ey yaratıkların ihtiyaçlarını ve dileklerini yerine getiren! Ey Yusuf'u kölelik boyunduruğundan kurtaran! Ey kulların ihtiyaçlarını zatına iletmek için aracı koymayan! Her dilek sahibinin müracaatını doğrudan doğruya kendisi dinleyen, karşılığını veren ve hiçbir yardımcıya muhtaç olmayan Rabbim! Sana gelenleri engelleyecek kimse yok kapında. Sen öyle bir Rab'sin ki; sana müracaat edip isteyenlere verdikçe hazinen azalmaz, dileyenlerin çokluğu cömertliğini azaltmaz, bilakis yağmur gibi yağar, yağdırırsın. Ya Rabbi! Peygamber'in Hz. Muhammed (sav)'e, O'nun ali ve ashabına sonsuz selam olsun. Duamı kabul et, istediğimi lutfet.



ESMA-ÜL HÜSNA

Er-Rakib: Her varlığı, her işi her an gözeten, bütün işleri murakabesi altında bulunduran.



BİR AYET

Haksızlık yapanlardan yana olmayın. Yoksa size de ateş dokunur, Allah'tan başka hiçbir dostunuz bulunmaz. Sonra yardım da göremezsiniz. (Hud, 113)



BİR SÜNNET

Kötülük edene iyilik etmek.



BİR HADİS

Hz. Peygamber (sav)'e bir bedevi Arap gelerek, "Ya Rasulallah! Sizler çocukları öper misiniz? Biz çocuklarımızı öpmeyiz", dedi. Peygamber (sav): "Allah'ın kalbinden çıkardığı merhameti ben kalbine nasıl koyabilirim?" dedi. (Buhari, Edeb)



SORU - CEVAP



Eşim trafik kazasında vefat etti. Kan parası alabilir miyim?

Hata nedeniyle olan ölümlerde mahkemenin öngördüğü kan parasını alabilirsiniz. Bunu eşinizin hayrına, kendinize ve çocuklarınıza harcayabilirsiniz.



Epilasyon yaptırmak sakıncalı mıdır?

Bir kadının vücudunun çeşitli yerlerinde çıkan kılları almak için epilasyon uygulamasında dinen bir sakınca yoktur. Ancak dikkat edilecek husus, epilasyon yapılacak bölge mahrem bölgelerde ise kişi epilasyonu kendisi yapmalıdır.



Tövbe ederken hangi duayı okumalıyız?

Tövbe duası: Allah'ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiç bir ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum. Gücüm yettiği kadarıyla Senin yolundayım. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim. Günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla. Çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları affedemez.