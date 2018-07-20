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NİHAT HATİPOĞLU
20 Temmuz 2018, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Müslümanlar bir vücut gibidir

Numan bin Beşir der ki; Hz. Peygamber (s.a.v.) ın birbirine bakışını şöyle özetledi; "Birbirini sevmekte, birbirine acımakta ve birbirini görüp gözetmekte müminler, tek bir vücut gibidir. O vücudun bir organı rahatsız olunca öteki organların tamamı uykusuzluk ve derin bir rahatsızlık hisseder. Hasta olan organın ıstırabını daima paylaşırlar. (Buhari, Edeb, 27; Müslim, Birr, 66)
Bu hadis Müslüman'ın din kardeşine bakışını özetliyor;
1- Müslümanlar birbirlerini sevecekler.
2- Birbirlerine acıyacaklar.
3- Birbirlerini görüp-gözetecekler.
4- Birbirleriyle kenetlenip tek vücut olacaklar.
5- Biri hasta oldu mu, tümü aynı hastalığın acısını duyacak gibi bir olacak.
Hz. Resul (s.a.v.) Efendimiz bizi çok net şekilde uyardı: 'Müslümanların derdi ile dertlenmeyen onlardan değildir.'
O halde din kardeşliği; menfaat, dünya hesabı, mevki, makam ve gelecek endişe ve hesabı yapmadan kucaklaşmayı emrediyor.
Bana yaradığı ve menfaat sağladığı kadar bana yar olur demeyeceğiz. Benim dinimi iyi ve temiz yaşadığı kadar bana yar olur diyeceğiz.

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