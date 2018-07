Gençler İslam'ı seviyorsunuz. Dininizi öğrenmeye çalışıyor, iyi bir Müslüman olmak için çaba gösteriyorsunuz.

Allah benden nasıl razı olur diye kafa yoruyorsunuz.

Bunlar çok samimi, temiz, iyi, nezih düşünceler.

Ama bazen yanlış yerden yolculuğa çıkıyorsunuz. Sizin öncelikle Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve sonra Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hayatını, sünnetini, hadislerini iyice öğrenip kendinize bir yol çizmeniz lazım.

Sizi, Yüce Allah'tan ve Hz. Peygamber'den (s.a.v.) uzaklaştırıp başka merkezlere yönlendiren, hiçbir kurum, kuruluş, grup, cemaat, özel teşebbüs, hoca veya manevi önder olduğu söylenen kişiye itibar etmeyin.

Sizi özel bir eğitime tabi tutup yetiştirdiğini iddia eden bazı merkezler; aklınızı, vicdanınızı, dininizi, fikrinizi çalarlar. Sizin ufkunuzu daraltıp sadece kendilerine köle yaparlar (İstisnalar elbette vardır). Allah'a ve peygamberine olan yürüyüşünüzü engellerler.

Lütfen şu noktalara dikkat edin:

1- Kendilerini diğer Müslümanlardan -halktanfarklı görüp kendilerine has alameti farikalar oluşturan kendilerini ayrıştıran gruplara itibar etmeyin.

2- Size Allah'ı ve Peygamberini değil de; sürekli manevi öncellerini, hocalarını anlatan ve onları parlatan kişileri süratle terk edin. Bunun size hiç bir faydası olmaz.

3- Kur'an'ı kendi görüşüne göre yorumlayan -sünneti yok sayan veya sürekli eleştiren- kişilerden uzak durun.

4- Her rivayeti -sahih olup olmayanı ayırmadan- hadis olarak takdim edenden uzak durun.

5- Sizin gücünüzü, sayınızı, iyi niyetinizi istismar ederek siyasi veya başka türlü bir menfaat gözeten ve sizden -cebinizden- beslenen, direkt olarak sizden maddi karşılık isteyenlere itibar etmeyin.

6- Hz. Peygamber (s.a.v.) ve sahabeyi anlattığınızı veya örnek aldığınızı görünce -ataların dini- gibi yaftalarla küçümseyen kişilerden hemen uzaklaşın.

7- Uydurulmuş din; Allah'ın kudret ve azametini sınırlayan, Hz. Peygamber'den (s.a.v.) haz almayan, sünneti inkâr eden, Kur'an ve sünnete bağlı tasavvufu yok sayan, müçtehit alimleri küçümseyen, kendilerine göre özel metodoloji oluşturanların size dikte ettirdikleri dindir. Bu saptırılmış din mensupları; hadisi, mucizeyi, şefaati, peygamberlerin -Allah'ın bildirdiği kadarınca- gaybı bildiğini inkâr ederler.

8- Hiçbir din önderi, hocanız, inandığınız kişi sizin için ailenizden daha önemli değildir. Sizi ailenizden uzaklaştıran kişilerden uzak durun.

9- Din konusunda macera aramayın. Felsefi akımlar Allah'ı ve peygamberi ve ahiret âlemini anlamak yerine insanların çıkmazlarını fırsat bilip ferdi aklı kutsallaştırıp yapay din oluşturan hastalıklı ve sonuçsuz bir yol açar size. Felsefeyi okumayın demiyoruz. Vahyi, kutsal nassları yok sayarak bir yere varamazsınız diyoruz.

10- Haset, çekememezlik, kibir, enaniyet, ümitsizlik, umudunu yitirme size yakışmayan kötü tercihlerdir.

11- Umutlu olun. İnsanları sevin. Kardeşliği yayın. Tehlikeli ortamlardan uzak durun. Uyuşturucudan uzak durun. Şiddetten kaçının. Zihniyeti kirlenmiş hastalıklı kişilerden kaçının.

Gençler manevi önderleriniz; Hz. Peygamber (s.a.v.), sahabe ve büyük alimlerdir. Düzmece kişilerden uzak durun. Allah ve peygamberini dert ediniz. Sizi seviyoruz. Sizi kaybetmeyelim.