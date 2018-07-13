Üçüncü Halife olan Hz. Osman'ın Medine'de evinde, asiler tarafından şehit edildiğini biliyorsunuzdur.

Hz. Abdullah bin Selam der ki; Hz. Osman'ın şehadetinde yanında bulunanlardan öğrendim. Kılıç darbeleriyle ağır yaralanıp kanlar içindeyken şöyle diyormuş: 'Allah'ım! Muhammed ümmetini bir ve beraber eyle. Parçalatma.' Bu sözleri nakleden Abdullah der ki; Allah'a yemin olsun ki o haldeyken -mazlum olarak öldürülürken- beddua etseydi bedduası kabul olurdu. Son nefeste dahi Müslümanların beraberliği için dua eden mazlum halifeye Allah rahmet eylesin.