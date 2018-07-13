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NİHAT HATİPOĞLU
13 Temmuz 2018, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Şehit olurken; Allah’ım ümmeti parçalatma

Üçüncü Halife olan Hz. Osman'ın Medine'de evinde, asiler tarafından edildiğini biliyorsunuzdur.
Hz. Abdullah bin Selam der ki; Hz. Osman'ın şehadetinde yanında bulunanlardan öğrendim. Kılıç darbeleriyle ağır yaralanıp kanlar içindeyken şöyle diyormuş: 'Allah'ım! Muhammed ümmetini bir ve beraber eyle. Parçalatma.' Bu sözleri nakleden Abdullah der ki; Allah'a yemin olsun ki o haldeyken -mazlum olarak öldürülürken- beddua etseydi bedduası kabul olurdu. Son nefeste dahi Müslümanların beraberliği için dua eden mazlum halifeye Allah rahmet eylesin.

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