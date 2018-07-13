Huzeyfe (r.a.) aktarıyor; Efendimiz (s.a.v.) şöyle anlattı:

Sizden önce gelenlerden bir adamın ruhu ile melekler karşılaştılar. Melekler adama, iyilik adına bir iş işledin mi diye sordular. Adam, hayır dedi.

Melekler, iyi düşün dediler.

O da, İnsanlara borç verirdim. Ve adamlarıma, zor durumda olanın vereceğini geciktirin (Kolaylık gösterin. Sıkıştırmayın), durumu iyi olana da gerekli toleransı gösterin derdim.

Bunun üzerine Yüce Allah; meleklere bu adamı bırakın diye buyurdu. (Müslim, Müsakat, 24-30)

Borçlu olanı sıkıştırmak doğru değildir, durumu iyi değilse. Hele çaresizliğinden istifade ederek faiz almak günahı katlar.

Durumu iyi olanın da, yapay bahanelere sığınıp borçtan kaçması da haramdır, vebaldir.

Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: 'Bizi aldatan bizden değildir.'