Hz. Ömer'in oğlu Abdullah (r.a.) Kureyşli bazı gençlerin bir tavuğu hedef dikip ona atış yaptıklarını -ok attıklarını- gördü. Tavuğun sahibine, boşa attıkları her ok karşılığında para veriyorlardı. Böylece tavuğu yaralayıp eziyet ediyorlardı.

Gençler Hz. Ömer'in oğlunu görünce kaçıp dağıldılar. Bu olayı görüp hiddetlenen Hz. Ömer'in oğlu Abdullah şöyle dedi; 'Bunu kim yaptı? Bu eziyeti yapana Allah lanet etsin. -Rahmetinden uzak eylesin- çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) canlı bir hayvanı böyle atış hedefi yapan kimseye lanet etmiştir. (Müslim, Fedail, 2317)

Medyadan görüyor ve okuyorsunuzdur! Her gün bir kedinin veya köpeğin hunharca eziyete uğradığına şahit oluyorsunuzdur.

Geçenlerde izlediğim bir video beni insanlığın geleceği hakkında ciddi şekilde endişelendirdi. Nereye gidiyoruz, nedir bu vahşet demekten kendimi alamadım. Sorumsuz bir genç yakaladığı farenin kuyruğundan tutmuş ateşin içine sarkıtıp canlı canlı yakıyordu. Hayvan acı acı feryat edip öldü. Genç ise kahkaha atıyor, eğleniyordu! Haydi diyelim ki bu gencin inancı yok! Ahiret hesabı yok! Kanundan, nizamdan korkusu yok! Peki bu insanın yüreğinde bir gram olsun vicdan, insanlık yok mu? Belli ki o da yok.

Sevgili okuyucularım. Lütfen çocuklarınızı hayvan sevgisi, hayvanlara merhamet konusunda sık sık bilgilendirin.