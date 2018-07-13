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NİHAT HATİPOĞLU
13 Temmuz 2018, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Eşinizin sırrını yaymayın

Karı-koca birbirlerinin eminleridir. Birbirlerinin örtüsüdürler. Birbirlerini korumalı ve sıkıntılı anlarında onları terk etmemeliler.
Aile içinde olan -elbette makul olup yüz kızartmayan hususları eşler herkesle paylaşmamalı. Eşler birbirlerine karşı özeller. Sırdaştırlar.
Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: 'Kıyamet günü Allah katında insanların derece itibariyle en kötü olanı kocanın hanımına, hanımın da kocasına en yakın olduğu anı -cinsel yakınlığı- başkalarına anlatmalarıdır. (Müslim, Nikâh, 1437; Ebu Davud, Edeb, 4870

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